Mancini va faire tourner face au Pays de Galles

Le sélectionneur italien a affirmé qu'il y aurait des changements dans son équipe de départ face au Pays de Galles pour le dernier match de poules.

En vue du match de demain contre le Pays de Galles qui clôturera la phase de poules pour l'Italie, le sélectionneur italien Roberto Mancini a accordé une interview à la Rai. De nombreux thèmes ont été abordés, dont celui du possible turn-over contre les Gallois :

"Ce sera le troisième match en 10 jours et les précédents ont été très épuisants. Certains sont un peu plus fatigué et a besoin de se reposer et c'est le seul moment où nous pouvons changer quelque chose, même si nous savons que l'ensemble ne changera pas beaucoup."

Parmi les joueurs qui pourraient avoir une chance dès la première minute, on trouve Marco Verratti, absent sur blessure lors des derniers matchs :

"Verratti peut jouer, il est clair que son état de forme n'est pas aussi optimal que celui de ceux qui jouent depuis des semaines, mais il compense cette condition par ses qualités techniques. Nous verrons s'il jouera dès le début ou non, mais il est prêt.

"Chiesa peut jouer dans tous les rôles offensifs, à l'exception de celui d'avant-centre. Il peut être un attaquant de côté, puis contre la Suisse nous l'avons mis sur l'aile pour des raisons tactiques, mais son rôle est multiple."

Enfin, Mancini lève les doutes sur une éventuelle attitude moins déterminée de son équipe étant donné la qualification déjà validée : "Je demande à l'équipe de continuer à jouer comme elle l'a toujours fait. Être offensifs et faire les choses bien parce que c'est un match important.

"Nous voulons gagner et terminer la phase de groupes en tête, ce sera difficile car nous jouerons aussi avec des témpératures. On verra."

C'est donc avec une formation légèrement remaniée, mais avec des joueurs qui vont souhaiter s'illsutrer pour gagner leur place pour la suite, que la Squadra Azzura se présentera ce dimanche face aux coéquipiers de Gareth Bale. En jeu, la première place du groupe A, qui reviendra au vainqueur de ce match. En cas de nul, elle sera pour la Nazionale.

En huitièmes, le premier défiera le deuxième du groupe C (Pays-Bas, Autriche, Ukraine, Macédoine du Nord), tandis que le deuxième sera opposé au deuxième du groupe B (Belgique, Danemark, Russie, Finlande).