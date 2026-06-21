Mancini écarte l’Inter : « Je suis en pourparlers avec la Roma pour prolonger mon contrat. »

« Je n’arrive pas à regarder les matchs de la Coupe du monde, ça me fait trop mal. » Trois mois après l’élimination de l’Italie au stade des barrages, sur la pelouse de Zenica face à la Bosnie, Gianluca Mancini assume encore pleinement sa peine. Interrogé par Sky Sport en marge d’un tournoi caritatif organisé pour commémorer l’anniversaire de la mort du joueur Mattia Giani, le défenseur de la Roma est revenu sur la rencontre qui a scellé l’élimination des Azzurri : « C’est une douleur qui fait encore mal. Je ne regarde pas les matchs ; ça pèse de ne pas être là. »





«Je ne parle pas beaucoup, mais si nous n’avons pas réussi à nous qualifier à trois reprises, le problème ne concerne pas seulement les jeunes, les centres de formation ou les entraîneurs, comme j’en entends parler ici et là. C’est une question plus vaste. Espérons qu’avec les jeunes dont nous disposons, nous pourrons redevenir des acteurs majeurs de la Coupe du monde.»

Sur son contrat qui expire en 2027 : « Les négociations sont en cours, j’attends. Il y a les experts, mon agent, moi-même et le club : nous discutons et nous continuons à le faire. J’attends des réponses et nous verrons ce qui se passera. »





À PROPOS DE LA ROMA – « Ce fut une saison extraordinaire, avec des hauts et des bas, mais c’est normal dans un championnat aussi long. Il nous manquait la Ligue des champions : depuis sept ans, nous étions toujours à deux doigts d’y arriver. C’est l’aboutissement du travail de ce groupe : avoir imposé notre jeu, avoir décroché une magnifique troisième place et pouvoir disputer la Ligue des champions l’année prochaine. Après la rencontre à Vérone, j’ai immédiatement imaginé la douce mélodie de la Ligue des champions qui résonnera dans nos oreilles et tous les stades que nous allons découvrir. Je suis comblé et j’ai hâte de savourer ces émotions. »