Manchester United : Wayne Rooney en colère contre les joueurs

Le manager de Derby County, Wayne Rooney, a révélé sa déception face aux efforts des joueurs de Manchester United lors de leurs dernières prestations sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer, ajoutant que leur prestation le mettrait "en colère" s'il était à la tête de l'équipe. Les Red Devils se sont séparés du Norvégien, une légende du club à l'époque où il jouait, dimanche après une défaite humiliante 4-1 contre Watford samedi, mettant fin à son mandat de près de trois ans à Old Trafford. Rooney a déclaré que plusieurs membres de l'équipe de Solskjaer ne se sont pas montrés à la hauteur de leur entraîneur.



Solskjaer et Manchester United, c’est fini



"J'ai été très déçu en regardant le match d'hier parce que, en tant que manager, vous pouvez mettre en place une équipe et travailler sur la forme et la façon dont vous voulez que l'équipe joue, mais il n'y a aucune excuse pour certaines de ces performances de certains joueurs", a déclaré Wayne Rooney à talkSPORT après l'annonce du départ de Solskjaer par les Red Devils à la mi-journée ce dimanche.

"Voir des joueurs agiter les bras, donner le ballon et rejeter la faute sur les autres n'est pas acceptable. Je serais très en colère si je voyais cela chez mes joueurs. Ces joueurs sont dans l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand, et ils devraient se sentir privilégiés d'être là. À mon avis, les joueurs doivent montrer davantage - cela ne signifie pas nécessairement gagner la Premier League ou la Ligue des champions, mais montrer aux fans qu'ils travaillent dur pour le club", a ajouté l'ancien buteur de Manchester United, désormais entraîneur de Derby County en Championship.

Wayne Rooney a également admis qu'il aimerait bien revenir à Old Trafford à un moment donné, mais il a reconnu que, s'il devait être dans la course pour succéder à son ancien coéquipier, il aurait probablement eu des indications à ce jour. "Un jour", a déclaré Rooney. "Mais je me concentre sur Derby County, je suis engagé envers le club, et je serai là jusqu'à ce que quelqu'un me dise le contraire. Je parle régulièrement aux gens de Manchester United et, je suis sûr que s'ils devaient venir me chercher, ce serait déjà fait."



Les 5 candidats pour remplacer Solskjaer à Manchester United



Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du passage d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils, l'ancienne star de Manchester United a rendu hommage au passage de l'ancien attaquant à la tête du club, le saluant pour avoir aidé à reconstruire l'éthique du club. "Je suis vraiment triste, parce qu'évidemment c'est un de mes anciens coéquipiers", a ajouté Rooney. "Ce n'est jamais agréable quand un manager perd son emploi".

"Je pense qu'il a fait du bon travail, il a ramené un peu de stabilité au club, évidemment quand vous êtes dans un club comme Manchester United si les résultats ne sont pas ce qu'ils veulent, au final ça vous coûtera votre poste. Je suis dégouté pour Ole, mais je suis sûr qu'un club comme Manchester United va faire son travail maintenant pour aller de l'avant et trouver la bonne personne", a conclu l'ancien attaquant de Manchester United.