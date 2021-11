Les 5 candidats pour remplacer Solskjaer à Manchester United

L'humiliante défaite 4-1 de samedi contre Watford a été le dernier clou dans le cercueil d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Ce résultat est la septième défaite de son équipe en 13 matchs et la laisse à la septième place de la Premier League, à 12 points du leader Chelsea.

Le Norvégien a été limogé de son poste d'entraîneur principal à Old Trafford, et voici les cinq meilleurs candidats pour le remplacer.

Zinedine Zidane

L'ancien joueur du Real Madrid est au chômage depuis qu'il a quitté la capitale espagnole cet été. Il a déjà été lié à Old Trafford à plusieurs reprises et peut se vanter d'avoir remporté trois Ligues des champions, deux titres de LaLiga Santander, deux Supercopas de Espana, deux Supercoupes de l'UEFA et deux Coupes du monde des clubs de la FIFA.

Brendan Rodgers

L'Irlandais du Nord, qui travaille actuellement à Leicester City, a dirigé Swansea City, Liverpool et le Celtic. Il a gagné de nombreux admirateurs tout au long de sa carrière et a mené son équipe de Leicester à deux cinquièmes places en Premier League ainsi qu'à la première FA Cup de l'histoire du club.

Michael Carrick

L'ex-milieu de terrain de United prendra temporairement en charge l'équipe après le limogeage de Solskjaer. Son premier match aura lieu mardi contre Villarreal en Ligue des champions. Si Carrick parvient à stabiliser le navire et à améliorer les résultats, il pourrait bien devenir le patron à plein temps.

Erik ten Hag

L'actuel entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, est un autre candidat potentiel pour le poste, puisqu'il est à la tête des géants néerlandais depuis 2017. Ten Hag pratique un style de football attrayant et a remporté deux doublons en Eredivisie et en Coupe KNVB, ainsi que la Supercoupe des Pays-Bas et une demi-finale de la Ligue des champions.

Laurent Blanc

L'entraîneur français Laurent Blanc est également en lice. Il a travaillé avec l'attaquant de United Edison Cavani au Paris Saint-Germain, où il a remporté trois titres de Ligue 1 en autant d'années. Le Français a joué à Old Trafford pendant deux ans avant de prendre sa retraite en 2003, et travaille actuellement comme entraîneur principal à Al-Rayyan au Qatar. Il a également travaillé à Bordeaux, où il a remporté la Ligue 1 en 2009, et a entraîné l'équipe nationale française après la Coupe du monde 2010.