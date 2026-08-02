Manchester United vise une star d'Arsenal : Arteta fixe sa position

Manchester United adopte une nouvelle approche pour recruter l'international anglais Myles Lewis-Skelly, la pépite d'Arsenal, champion de Premier League.

Manchester United s'est longtemps montré intéressé par Lewis-Skelly, qui a disputé 75 matchs avec le club de son enfance, Arsenal, et 6 rencontres internationales avec la sélection anglaise.

Lewis-Skelly a rejoint Arsenal lors de la saison 2024-2025 et a impressionné tout le monde par ses performances, l'équipe de l'entraîneur Mikel Arteta ayant terminé à la deuxième place de la Premier League et atteint les stades avancés de la Ligue des champions.

On s'attendait à ce que Lewis-Skelly brille la saison dernière et s'impose comme l'un des membres les plus importants de l'équipe d'Arteta, mais il a en réalité peiné à obtenir du temps de jeu durant la première moitié de la saison.

Une série de prestations abouties et impressionnantes semblait avoir mis fin aux spéculations concernant l'avenir de Lewis-Skelly, mais le journal « Independent » affirme que Manchester United a relancé son intérêt pour cette opération.

Manchester United « sonde » la disposition d'Arsenal à vendre le joueur, mais les Gunners préfèrent actuellement le conserver à l'Emirates Stadium.

Cependant, la situation pourrait, dit-on, évoluer si Arteta bouclait les transferts du milieu de terrain de Newcastle United Bruno Guimarães et de l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior.