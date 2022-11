Manchester United : Trahi, Cristiano Ronaldo sort l’artillerie lourde

L’avant-centre des Red Devils n’a jamais été aussi proche d’un départ. Remplaçant puis exclu temporairement du groupe pro, Cristiano Ronaldo a vécu un début de saison plus que compliqué.

Durant le dernier marché des transferts, le buteur de 37 ans avait été associé à un départ. Pas convaincu par le recrutement mancunien et mécontentant de faire l’impasse sur la Ligue des Champions, le Portugais voulait débuter une nouvelle aventure.

Les prétendants n’étaient finalement pas au rendez-vous. Cristiano Ronaldo a été contraint de rester une année de plus à Manchester United.

En parallèle, l’ancien du Real Madrid était en train de vivre un véritable drame familial. Après avoir perdu son fils à la naissance, en avril dernier, le buteur mancunien a dû rester auprès de sa femme Georgina Rodriguez et de son autre fille, sœur jumelle du bébé décédé, l’été dernier.

Cristiano Ronaldo a raté la préparation d’intersaison avec Manchester United pour raisons familiales. Une explication qui ne semble pas avoir convaincu les dirigeants anglais.

Dans un entretien accordé à Piers Morgan, le buteur expérimenté est revenu sur cette période compliquée.

« J'ai parlé avec le président de Manchester United et ils ne croyaient pas qu'il y avait quelque chose qui aller mal, ce qui m'a fait me sentir mal..., a expliqué Cristiano Ronaldo. Je ne changerai jamais la santé de ma famille pour le football, jamais, maintenant ou il y a 10 ans ou à l'avenir ».

