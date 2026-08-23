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ManUnitedGetty
Alice Kopp
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Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse / retransmet les matches des Red Devils en direct à la TV et en streaming ?

Manchester United

Où les matches de Manchester United en Premier League ainsi que dans les coupes nationales sont-ils diffusés en direct ? Découvrez-le ici !

Manchester United est ce genre de club pour lequel même un match de championnat tout à fait normal peut soudain prendre des allures de grand événement : Old Trafford, les projecteurs, et hop, tout le monde en parle. Mais si vous voulez vraiment suivre toute la saison, il faut un peu d’ordre dans la jungle des droits TV. Les diffusions dépendent fortement de la compétition, d’où ce petit récapitulatif.

Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matchs des Red Devils en direct à la TV et en livestream ?

Fulham vs Manchester United
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Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United en Premier League, Carabao Cup, FA Cup et Community Shield à la TV et en livestream

Quiconque veut regarder la Premier League en Allemagne arrive pratiquement automatiquement chez Sky : on y trouve chaque match en direct, parfois en match individuel, parfois en multiplex, selon la densité de la journée. Manchester United y est intégralement inclus. Et si la télévision n’est pas une option sur le moment, le streaming fonctionne via Sky Go ou WOW.

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Depuis 2025/26, Sky a en plus élargi son package Angleterre avec la Carabao Cup. En clair : quand Manchester United joue en Coupe de la Ligue, vous trouverez également la diffusion en direct sur cette plateforme ; vous n’aurez donc pas à jongler entre différents diffuseurs.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, impossible en Allemagne de contourner DAZN, qui en détient les droits exclusifs. Dès que Manchester United doit jouer dans l’une de ces deux compétitions, les matchs y sont donc diffusés en direct en streaming.

Premier League
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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : live-ticker de SPOX

SPOX couvre aussi certains matchs de United, en live-ticker. Si vous ne voulez manquer aucune action importante, passez simplement y faire un tour. Nous listerons ici nos live-tickers peu avant le coup d’envoi.

Manchester United, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le club en bref

Fondation1878
Titres de champion d’Angleterre20
Victoires en FA Cup13
Titres en Ligue des champions3
Joueur recordRyan Giggs (963 matchs officiels)
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