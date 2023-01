Manchester United : Ten Hag livre la vérité sur Maguire

Erik ten Hag a demandé à Harry Maguire de se battre pour sa place dans la défense de United plutôt que de se contenter d'une place sur le banc.

Le défenseur central s'est retrouvé sur le banc plus souvent qu'à son tour cette saison, n'ayant participé qu'à huit matches de Premier League. Il n'a terminé un match que quatre fois et a été remplaçant à sept reprises. Ten Hag continue de préférer Lisandro Martinez, Raphael Varane et même Luke Shaw. La dernière fois qu'il a joué pour United, c'était le 14 janvier, lors de la victoire dans le derby contre Manchester City.

Mais sa carrière à Old Trafford n'est pas encore terminée. Une bonne Coupe du monde avec l'Angleterre a montré qu'il a toujours ce qu'il faut pour être compétitif au plus haut niveau et son manager insiste sur le fait qu'il fait toujours partie de ses plans.

"Harry doit se battre"

S'exprimant avant le match de quatrième tour de la FA Cup contre Reading, Ten Hag a déclaré : "Harry Maguire ? Il n'est pas notre cinquième choix. Harry doit se battre pour sa place et les choses peuvent changer, parfois très rapidement. Je pense qu'il fait des progrès et que c'est à lui de jouer maintenant".

Le rôle de Maguire dans l'équipe de United cette saison est très différent de celui de la saison dernière. Au cours de la saison 2021-22, le défenseur, qui est toujours le capitaine du club, a joué plus de 2 500 minutes en Premier League, contre seulement 383 cette fois-ci.