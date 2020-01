Manchester United, Solskjaer : "Je suis content de mon effectif"

L'entraîneur des Red Devils ne s'attend pas à une recrue de dernière minute et annonce que Bruno Fernandes pourrait jouer contre Wolverhampton.

a réussi son pari : signer Bruno Fernandes avant la fin du mercato hivernal. Les Red Devils vont pouvoir compter sur l'apport de l'international portugais, recruté 55 millions d'euros, pour viser le top quatre en et surtout apporter de la création au milieu de terrain. En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a avoué qu'il ne s'attend pas à enregistrer une recrue de dernière minute en ce dernier jour de mercato et semble pleinement satisfait de son effectif renforcé par l'arrivée de Bruno Fernandes.

"Je ne suis pas sûr, je ne m'attends pas à ce que plus d'affaires soient faites. Je ne pense pas que quelque chose va se passer. Parfois, je dis quelque chose ici et il se passe autre chose, parfois je dis que je suis content avec un joueur et il reçoit un message différent, donc je ne veux pas aider ou faire croître les spéculations de plus en plus aujourd'hui. Je m'attends à ce que rien ne se passe, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas se produire", a avancé l'entraîneur des Red Devils.

"Bruno sera impliqué face à "

Ole Gunnar Solskjaer est heureux de son effectif et a indiqué que Bruno Fernandes devrait faire ses débuts ce week-end : "Je suis content de ceux que j'ai ici. Et avec Bruno Fernandes qui arrive, nous pouvons jouer d'une manière différente peut-être. Et bien sûr avec les défenseurs centraux qui reviennent récemment et ce que nous avons fait avec trois à l'arrière, cela pourrait être une option pour changer un peu tactiquement. C'est un type de joueur similaire à Scholes en compétences. Il pouvait tout faire aussi, Scholesy, donc il n'y a pas de pression ! Nous suivons Bruno non seulement depuis des mois, mais depuis des années maintenant. Il vient de se développer de plus en plus, de mûrir, et il va être un fantastique joueur de Manchester United".

"Il est assez en forme pour jouer et il sera impliqué, il fera certainement partie de l'équipe. Entraînons-nous aujourd'hui. Il a eu, bien sûr, quelques jours mouvementés maintenant, et même le troisième anniversaire de sa fille hier. Je ne sais pas combien et comment il sera impliqué, mais il fera partie de l'équipe. C'est un gagnant, il déteste perdre. Je l'ai vu moi-même, il utilise cette colère de manière efficace, pour mieux jouer et aider ses coéquipiers. Il était un capitaine fantastique pour le Sporting et il sera également un leader ici", a ajouté le Norvégien.

David De Gea disputera son 300ème match de Premier League avec les Red Devils face à Wolverhampton. Ole Gunnar Solskjaer a rendu hommage à l'international espagnol : "David De Gea se classe au sommet. Il a été incroyable pour Manchester United. Vous avez pu voir mercredi soir contre ce qu'il signifie pour nous. C'est une présence dans notre arrière-garde et un être humain de haut niveau également".