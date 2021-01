Manchester United - Solskjaer encense Pogba et Cavani

L'entraîneur des Red Devils s'est félicité de pouvoir s'appuyer sur des joueurs comme Pogba et Cavani, décisifs mercredi soir contre Fulham (1-2).

se devait de réagir, mercredi soir, sur la pelouse de . Grâce à des buts d'Edinson Cavani et de Paul Pogba, les Red Devils ont répondu présents. En effet, l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer est allée s'imposer sur la pelouse des Cottagers (1-2) et s'est ainsi emparée de la tête de la Premier Leage.

Dans un premier temps, c'est Edinson Cavani, profitant d'une faute de main de son ancien partenaire au PSG en la personne d'Alphonse Areola, qui s'est chargé d'égaliser. Un but venant récompenser sa prestation sérieuse et appliquée, permettant en prime de récolter les louanges de son entraîneur après la rencontre.

Solskjaer a aimé les prestations de Cavani et Pogba

"Edinson Cavani est l'attaquant idéal dans la surface. Ses mouvements sont incroyables. C'est à montrer dans les écoles... Je suis presque frustré quand il part sur le côté pour centrer. Car c'est lui que je veux voir à la réception des centres. Parfois, je dois lui demander de moins courir. C'est le type d'avant-centre que nous voulions dans notre équipe. Il complète bien le trio formé par Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood", a ainsi expliqué l'entraîneur de Manchester United, satisfait.

Dans un second temps, c'est Paul Pogba, auteur d'une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface, qui a fait la différence. D'un but sublime, le Français a offert les trois points à son équipe et a donc lui aussi été complimenté par son coach. "On a toujours dit qu'il savait tout faire. Il peut jouer sur le côté, au milieu, créer des occasions, frapper. Sur ce match, on trouvait que son rôle était au milieu et quel but avec son pied gauche ! Je suis très heureux de ses performances", a-t-il analysé.

"Maintenant, il rassemble tous les éléments dans ses prestations et c'est formidable de le voir. Il s'agissait de le mettre en forme. Il aime son football, il est heureux et en bonne forme physique", a enfin apprécié le Norvégien. Leaders de la , les Red Devils confirment au fil des semaines leur retour au premier plan.