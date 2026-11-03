La crise à Manchester United semble s’être quelque peu apaisée. L’équipe de Michael Carrick, sous pression, paraissait de nouveau se diriger vers une défaite mardi face à l’AS Rome en Ligue des champions, mais elle a effacé un retard de 0-2 avant de s’imposer 3-2. Un sérieux coup de pouce pour Carrick et ses joueurs.

Les problèmes de Manchester United n’ont pas préoccupé l’AS Rome, qui a ouvert le score dès la onzième minute. Matias Soule a trouvé le chemin des filets sur un service parfaitement ajusté de Rodrigo Mora. La situation s’est encore aggravée pour les locaux lorsqu’Ayden Heaven a commis une main dans la surface et que Donyell Malen a transformé le penalty : 0-2.

Un début de match catastrophique, donc, pour Manchester United, incapable de relancer rapidement le suspense dans cette rencontre de Ligue des champions. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Bruno Fernandes ont essayé, sans succès. L’AS Rome, où évoluait également Marten de Roon aux côtés de Malen, averti pour un tacle appuyé, a atteint la pause assez facilement, tout en regrettant un tir de Soule sur le poteau.

Après la pause, Manchester United a obtenu un penalty à la suite d’une faute de Gianluca Mancini. Fernandes a choisi le côté gauche et a vu, à son grand désarroi, le gardien Devis Vásquez partir du bon côté. Le corps arbitral a estimé que le penalty devait être retiré, et Fernandes a cette fois marqué à onze mètres.

Les locaux croyaient en un bon résultat et ont été terriblement frustrés de toucher deux fois le poteau en peu de temps. Une frappe de Cunha a été repoussée et Harry Maguire a reçu un carton jaune pour une grosse faute.

Manchester United a continué de se battre et a vu ses efforts récompensés en fin de match. Sur une passe de Fernandes, Cunha a égalisé avant d’inscrire, trois minutes plus tard, le but de la victoire. Old Trafford a explosé après l’improbable remontée de l’équipe de Carrick, sous pression. Dans le temps additionnel, Cunha a par ailleurs reçu un deuxième carton jaune après une faute.

Les acclamations ont retenti après le coup de sifflet final. Enfin une raison de se réjouir pour les supporters de Manchester United. Un nouveau test à domicile attend l’équipe samedi, face à Aston Villa, qui s’est incliné 3-0 mardi sur le terrain du FC Barcelone.