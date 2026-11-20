Partager Suivez GOAL sur Google

Alors que Manchester United tente de tourner la page des crises et d'ouvrir une nouvelle ère sous la houlette de son entraîneur argentin Mauricio Pochettino, le club s'est retrouvé confronté à un incident inhabituel : un drone a survolé le centre d'entraînement de Carrington, dévoilant une partie de la première séance du nouveau technicien et soulevant des questions sur la confidentialité des entraînements et le risque de fuite des secrets tactiques de l'équipe.

Publicité

Ce n'est pas la première fois que les supporters de Manchester United ont recours à des formes de protestation inhabituelles : ils avaient déjà lancé des balles de tennis pour exprimer leur colère contre la direction du club et l'ancien staff technique.

Vous vous souvenez de la scène ? En marge du match entre Manchester United et la Roma en Ligue des champions, le 3 novembre, remporté de façon inattendue par les Anglais sur le score de 3-2, plusieurs supporters avaient lancé des balles de tennis sur la pelouse d'Old Trafford pour protester contre la direction du club et viser l'entraîneur de l'époque, Michael Carrick.

Mais cette protestation n'est pas restée sans conséquences : le site français « Foot Mercato » rapporte que la police a interpellé trois supporters soupçonnés d'avoir lancé les balles, tandis qu'au moins un supporter a écopé d'une interdiction de stade de trois ans, la sanction maximale prévue par le règlement du club.

Depuis, le décor a changé à Old Trafford : Carrick a quitté ses fonctions et Pochettino a entamé sa mission à la tête du staff technique, avec l'espoir de remettre Manchester United sur les bons rails.

Publicité Publicité

12 minutes qui dévoilent les secrets de la première séance

Selon « The Athletic », les supporters de Manchester United ont eu droit à des images inhabituelles des premiers pas en coulisses du technicien argentin : un opérateur de drone a filmé une partie de la première séance d'entraînement de Pochettino avec l'équipe, avant de publier sur YouTube une vidéo d'environ 12 minutes.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Les images montrent l'entraîneur argentin en train de superviser la séance, tandis que les joueurs sont répartis en trois groupes sur le terrain. Filmées par le drone sous différents angles et à différentes distances, elles permettent de suivre clairement une partie du travail effectué.

Pochettino est arrivé au centre de Carrington mercredi dernier pour prendre officiellement ses fonctions, après avoir honoré ses engagements avec la sélection américaine, qu'il a dirigée lors de ses deux derniers matchs face à Haïti, en quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Publicité

Manchester United avait annoncé la nomination du technicien argentin le 13 novembre, pour une prise de fonctions officielle à partir du 18 du même mois.

L'opérateur du drone se justifie

La diffusion de la vidéo a soulevé des questions sur la légalité de ces images et sur leur impact sur la confidentialité des entraînements, d'autant que des détails techniques et tactiques susceptibles de profiter aux adversaires pourraient y apparaître.

Publicité

Selon la BBC, l'opérateur du drone a tenu à répondre aux interrogations des internautes, assurant que l'espace aérien autour du centre de Carrington n'est soumis à aucune restriction et que le tournage s'est déroulé dans le respect des règles encadrant l'utilisation des drones au Royaume-Uni.

Dans une mise au point publiée sur sa chaîne, il a expliqué : « Pour ceux qui s'interrogent sur la légalité, l'espace aérien n'est pas restreint, ce qui signifie que n'importe qui peut le survoler. »

Publicité

Il a ajouté : « Le drone est resté en permanence dans mon champ de vision direct et n'a survolé personne, ni ne s'est approché de qui que ce soit. Le vol était donc parfaitement légal selon les règles de l'Autorité britannique de l'aviation civile. »

Il a également assuré que le drone portait les marquages d'identification requis et qu'il disposait des licences nécessaires ainsi que d'une assurance responsabilité civile.

Publicité

Quant aux craintes de fuite des secrets de l'équipe, il a précisé que le tournage avait commencé une demi-heure après le début de la séance, soulignant que d'autres médias étaient présents sur place et que les images publiées ne seraient pas forcément les seules disponibles sur cet entraînement.

La confidentialité à l'épreuve avant le choc contre Liverpool

Le drone n'était pas le seul moyen de documenter la séance : la chaîne officielle de Manchester United était également présente pour filmer l'entraînement et les coulisses, dans le cadre des contenus habituels que le club publie pour ses supporters.

Publicité

Si l'opérateur du drone affirme avoir respecté les règles, les recommandations de l'Autorité britannique de l'aviation civile mettent en garde contre les prises de vue dans des lieux où les personnes peuvent raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée, comme les habitations et les jardins privés, ce qui pourrait constituer une infraction aux lois sur la protection des données.

L'affaire est d'autant plus sensible que Pochettino dispose de peu de temps pour découvrir ses joueurs et appliquer ses idées avant son premier test face à Liverpool, le dimanche 22 novembre à Anfield, en Premier League.

Publicité

Alors que le technicien argentin cherche à imposer rapidement sa patte, le drone a offert aux supporters une fenêtre précoce sur son nouveau projet, tout en mettant à l'épreuve la confidentialité de Manchester United avant l'un des matchs les plus difficiles de ce début de mandat.