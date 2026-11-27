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Manchester United a activé l’option figurant dans le contrat de Bruno Fernandes, rapporte Fabrizio Romano vendredi. Le milieu de terrain portugais est désormais lié au club d’Old Trafford jusqu’à la mi-2028. Le géant anglais évite ainsi, au moins, un départ sans indemnité de son capitaine de 32 ans, mais son maintien au club plus longtemps est encore loin d’être assuré.

Le contrat de Fernandes courait jusqu’à l’été 2027 et comportait une option pour une saison supplémentaire. Manchester United avait jusqu’à fin décembre pour l’activer et a désormais décidé de le faire.

Selon Romano, cette décision répond avant tout à des considérations financières. Le géant anglais veut éviter que Fernandes puisse partir sans indemnité l’été prochain si aucun accord n’est trouvé sur un nouveau contrat.

Manchester United a depuis proposé au Portugais de prolonger son contrat pour une durée plus longue. Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts, les négociations sont toutefois à l’arrêt depuis octobre.

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« Manchester United lui a proposé un nouveau contrat. Il ne s’agit donc pas de l’activation de l’option, mais d’un tout nouveau contrat avec le club », explique Romano sur sa chaîne YouTube. « La réponse de Bruno Fernandes a été : “Attendons.” Il n’y a pas encore d’accord. »

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Malgré l’activation de l’option, un départ cet été reste donc possible. Selon Romano, le contrat actuel de Fernandes comprend une clause libératoire d’environ 65 millions d’euros, qui sera en vigueur l’été prochain.

Les prochains mois diront si Manchester United parvient à convaincre Fernandes de rester plus longtemps à Old Trafford. Selon Romano, les projets que la direction du club présentera au milieu de terrain joueront un rôle important dans sa décision.

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« Manchester United s’est protégé aujourd’hui avec cette décision. Mais l’essentiel, c’est le nouveau contrat, pas la prolongation de son engagement actuel », souligne le journaliste italien spécialisé dans les transferts.

Un éventuel départ de Fernandes pourrait aussi avoir de lourdes conséquences sur les projets de recrutement de Manchester United. Le grand club anglais suit de près la situation de Nico Paz, la star de Côme. Le milieu de terrain argentin est représenté par la même agence que Mauricio Pochettino, le manager de Manchester United.

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« Si Bruno part, cela pourrait ouvrir la porte à de nouveaux joueurs, comme Nico Paz ou d’autres joueurs créatifs, car Manchester United aura besoin de quelqu’un à ce poste », ajoute Romano. Pour l’heure, la situation de Fernandes reste calme à l’approche du mercato hivernal.