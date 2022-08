Manchester United : Maguire critique les milieux de terrain

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, estime que le milieu de terrain doit créer davantage après sa défaite 2-1 à domicile contre Brighton

Manchester United s'est incliné lors du premier match de la nouvelle saison, Pascal Gross ayant marqué deux fois pour les visiteurs.

Maguire a ensuite déclaré : "Nous avons abordé le match de manière positive, nous avons fait une bonne pré-saison et c'était le pire départ possible d'être menés 2-0 à la mi-temps à Old Trafford. Nous avons récupéré un but mais nous avons soufflé un peu et c'est un mauvais départ pour nous.

"Nous avons bien commencé, nous avons pris l'avantage et nous avons contrôlé le match en tant qu'équipe. Ensuite, nous avons encaissé le premier but et cela nous a beaucoup affectés. Nous devons faire en sorte que ce premier but ne nous fasse pas reculer autant qu'il l'a fait. C'était un début cauchemardesque d'être menés 2-0 à la mi-temps.

"Nous avons parlé de marquer le prochain but [à la mi-temps]. Je pense qu'en deuxième mi-temps, vous avez vu de bonnes parties de notre jeu, mais dans l'ensemble nous n'avons pas fait assez. Nous avons eu beaucoup de pression et beaucoup de ballon, mais nous devons être un peu plus créatifs et nous devons nous améliorer dans ce domaine.

"C'est quelque chose que nous devons régler, sinon ça va continuer à se produire. Le premier but a été ressenti comme un coup dur pour nos 11 joueurs.

"C'est génial d'avoir Lisandro Martinez au club. Nous avons de la concurrence pour les places en défense centrale. Nous n'avons pas beaucoup joué ensemble et dans cette première période, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Les partenariats en défense centrale se construisent avec le temps et nous allons nous améliorer et garder des feuilles propres.

"Tout le monde connaissait la tâche. Nous avons connu une mauvaise saison la saison dernière. Nous avons un nouveau manager qui essaie de mettre sa philosophie sur l'équipe, mais quand nous n'y arrivons pas, nous avons l'air beaucoup trop ouverts."