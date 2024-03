Manchester United : le vestiaire lance la révolte contre Ten Hag

Il a été rapporté qu'une partie des joueurs de Manchester United sont inquiets des exigences d'Erik ten Hag à l'entraînement.

Selon le Manchester Evening News, un groupe de joueurs de Manchester United estime que le Néerlandais exige trop de son groupe à l'entraînement et qu'il est également responsable de la crise des blessures du club. Le club a souffert d'un grand nombre de blessures tout au long de la saison, en particulier en défense, où le club a eu du mal à combler ses lacunes.

Neuf joueurs ont manqué le derby de Manchester perdu par les Red Devils face à City dimanche, selon le rapport qui détaille 47 cas distincts de blessures et de maladies depuis le début de la saison. Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes et Diogo Dalot sont les seuls joueurs de champ à ne pas avoir manqué le match en raison d'une blessure. Lors de la défaite 3-1 contre Manchester City, le Néerlandais a également dû remplacer Marcus Rashford et Jonny Evans, les deux joueurs ayant eu des problèmes pendant le match.

Beaucoup trop de blessures

Pour rappel, United a été exclu de toute compétition européenne en décembre après avoir terminé dernier de son groupe de Ligue des champions, ce qui explique que le calendrier de février ait été relativement léger, avec seulement six matches.

Les Red Devils bénéficieront d'une nouvelle pause avant d'affronter l'Everton de Sean Dyche à Old Trafford le samedi 9 mars. Ils auront ensuite une autre semaine pour récupérer avant d'affronter Liverpool en quart de finale de la FA Cup le 17 mars.