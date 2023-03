Manchester United : La colère noire de Ten Hag après l'humiliation

Le coach de Manchester United Erik Ten Hag est dans une colère noire après la défaite sévère face aux Reds.

Erik Ten Hag a pris une mesure unique pour que ses joueurs de Manchester United se remettent de leur humiliante défaite 7-0 contre Liverpool en les obligeant à s'asseoir en silence et à écouter les célébrations de leurs rivaux.

Les Mancuniens ont subi leur plus lourde défaite depuis près de 100 ans face à l'équipe de Jurgen Klopp et Ten Hag voulait que ses joueurs utilisent le bruit des joueurs de Liverpool et du public d'Anfield comme une motivation pour leurs futures performances.

Les joueurs sont arrivés sur le terrain d'entraînement du club à 9 heures lundi, moins de 15 heures après le résultat, pour un débriefing, Ten Hag étant déjà sur place depuis le début de la matinée.

L'entraîneur de United a reproché à ses joueurs leur manque de professionnalisme et d'engagement et leur a dit qu'ils avaient de la chance d'être dans l'autocar qui les ramenait à Manchester au lieu de rentrer chez eux par les transports en commun avec des supporters en colère.

Un manque d'engagement

Ten Hag a également prévenu qu'une répétition de leur attitude contre Liverpool les enverrait chez les moins de 21 ans, tant il tenait à ce que le club conserve un niveau d'exigence et une mentalité élevés.

Si Ten Hag n'a pas caché sa colère pour obtenir une réaction de ses joueurs, le Néerlandais s'est surtout attaché à ce que United se remette de cette performance avant son match d'Europa League contre le Real Betis jeudi.

Les stars de United ont fait l'objet d'une enquête similaire après avoir subi deux défaites consécutives lors des deux premiers matches de la saison, lorsque Ten Hag a forcé ses joueurs à venir courir pendant leur jour de congé après une triste prestation lors de la défaite 4-0 contre Brentford.

Les 99,01 km parcourus par les joueurs à Anfield représentent la plus faible distance parcourue depuis les 95,6 km à Brentford, bien que United ait été inondé de matchs tous les trois jours depuis son retour de la Coupe du monde.

Ten Hag était conscient de l'impact psychologique d'une défaite dans le contexte de la saison de l'équipe jusqu'à présent et le match de Liverpool n'était que la cinquième défaite de Man Utd en 40 matches depuis Brentford.

Cependant, Ten Hag était également désireux d'éviter de parler de surenchère, bien qu'il ait évoqué dans leur chat Whatsapp la possibilité de dépasser Manchester City et Arsenal dans la course au titre, ce qui a fait du match contre Liverpool un choc encore plus grand.