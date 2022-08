Manchester United : Bruno Fernandes se fait démonter par un ancien international anglais

L'ancien attaquant de Premier League Gabriel Agbonlahor a déclaré que le milieu de terrain méritait un examen plus approfondi de ses performances.

Bruno Fernandes a été lourdement critiqué par Gabby Agbonlahor, le consultant de talkSPORT qualifiant le milieu de terrain de Manchester United de "pire coéquipier possible" qui "s'en sort malgré un meurtre". Après un début de carrière fulgurant à Manchester United, Fernandes a connu une campagne 2021-22 décevante et a été frustré en début de saison.

"Fernandes est le pire coéquipier possible"

Le joueur de 27 ans a participé à deux défaites pour commencer la saison : une défaite 2-1 contre Brighton et une humiliation 4-0 sur la pelouse de Brentford. Ce dernier résultat a été décrit comme le pire et le plus humiliant de l'histoire récente de Manchester United, Harry Maguire, Scott McTominay et David de Gea étant parmi les autres joueurs dont les erreurs ont également été évoquées ces derniers jours.

"Comment les entraîneurs peuvent-ils laisser passer ça ? C'est facile de pointer Maguire, facile de pointer Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho", a déclaré l'ancien d'Aston Villa au GameDay Phone In. "Pour moi, Fernandes, depuis qu'il est en Premier League, oui il a de belles statistiques, des buts et des passes décisives mais il ressemble au pire coéquipier. A chaque fois qu'un joueur perd le ballon, à chaque fois qu'il perd le ballon, il lève les bras vers ses coéquipiers, il lève les bras vers le banc".

"J'ai joué avec des joueurs comme lui, vous seriez furieux contre lui. Si c'était Paul Pogba, ils seraient en train de massacrer Paul Pogba dans les médias. Bruno Fernandes peut s'en sortir avec un meurtre. Avez-vous vu Bruno Fernandes faire quelque chose ? Je ne me souviens pas de la dernière fois où il a fait un bon match. C'est toujours lui qui lève les bras en l'air. Même quand il donne le ballon", a ajouté Agbonlahor.

"Il peut vous faire une passe mais la mettre hors jeu et il vous le reproche. C'est le genre de joueur que Fernandes est. Le pire coéquipier possible", a conclu l'ancien international anglais, visiblement pas fan du tout du Portugais. Malgré ses difficultés au cours de l'année dernière, la place de Fernandes dans l'équipe de United n'a jamais été menacée, le milieu de terrain ayant fait 73 apparitions en Premier League au cours des deux dernières saisons complètes.

Erik ten Hag n'a pas indiqué de changement dans ces plans, bien que la signature du milieu offensif Christian Eriksen lui donne une option alternative si le manager néerlandais choisit de ne pas déployer les internationaux danois et portugais ensemble dans l'équipe de départ, ce dernier pouvant en faire les frais et perdre sa place dans le onze de départ pour la première fois depuis son transfert en provenance du Sporting.