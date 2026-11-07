Manchester United - Aston Villa : avant-match de Premier League

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United reçoit Aston Villa à Old Trafford en Premier League le dimanche 8 novembre à 14 h EST et 18 h GMT. L’équipe de Michael Carrick peut-elle s’appuyer sur sa récente victoire renversante en Europe pour alléger la pression sur son entraîneur en difficulté ?

Manchester United arrache une victoire inespérée

Manchester United a mis fin à une série de neuf matches sans victoire en renversant la Roma 3-2 en Ligue des champions. Mené de deux buts, le club a réagi grâce à son capitaine controversé Bruno Fernandes et à un doublé de Matheus Cunha. Il n’occupe pourtant qu’une modeste 17e place au classement de Premier League, avec une seule victoire depuis le début de la saison. Il affronte désormais une équipe d’Aston Villa dirigée par Unai Emery, dont le nom a été évoqué pour prendre les rênes de Manchester United si Michael Carrick est limogé, comme attendu.

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Aston Villa bouscule le « Big Six »

Aston Villa se présente à Old Trafford dans un état d’esprit plutôt positif malgré sa défaite 3-0 contre Barcelone en Ligue des champions mardi. Unai Emery s’est engagé à rester au club au-delà de 2029, mettant fin aux spéculations sur un éventuel départ pour Old Trafford. Emery a rejoint Aston Villa en 2022, a remporté la Ligue Europa avec le club la saison dernière et l’a ramené en Ligue des champions. Il s’agissait de son cinquième titre en Ligue Europa en tant qu’entraîneur, après trois sacres avec Séville et un avec Villarreal.

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Chiffres clés et blessures

Manchester United est privé de Carlos Baleba, blessé, et de Lisandro Martínez, suspendu. Matty Cash est également suspendu du côté d’Aston Villa. Amadou Onana progresse après une rupture du ligament croisé antérieur, mais il n’est pas encore apte à jouer pour Aston Villa.

Manchester United a encaissé au moins deux buts lors de trois de ses quatre derniers matches à domicile.

Compositions probables

Manchester United (4231) : Lammens ; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot ; Tielemans, Mainoo ; Diallo, Fernandes, Mbeumo ; Cunha.

Aston Villa (4231) : Suzuki ; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen ; Goretzka, Kamara ; Alysson, McGinn, Manzambi ; Jackson.

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