Manchester City voit son offre de 140 millions d'euros rejetée

Selon Fabrizio Romano, expert du marché des transferts, Manchester City a proposé environ 140 millions d’euros, bonus compris, pour recruter Elliot Anderson. Nottingham Forest réclame toutefois une somme plus élevée pour son jeune milieu de terrain anglais.

Les dirigeants des Tricky Trees réclament un prix de base proche de ce montant, auquel s’ajouteraient plusieurs millions d’euros de bonus. La semaine dernière, un premier galop d’essai des Citizens avait déjà été repoussé.

Selon l’expert, les Citizens ne lâchent pas l’affaire et souhaitent conclure rapidement l’opération. Le milieu de terrain de 23 ans est encore sous contrat pour trois saisons au City Ground, et Transfermarkt évalue sa valeur à 75 millions d’euros.

Si ce dossier échoue, les Citizens se tourneront vers d’autres cibles en Premier League, dont Sandro Tonali (Newcastle United), selon Fabrizio Romano, qui précise que le nouveau manager Enzo Maresca suit de près le milieu italien.

Anderson suscite depuis longtemps l’intérêt de plusieurs grands clubs anglais. Outre les Citizens, Manchester United suivait aussi le milieu de terrain, mais les Red Devils se sont déjà renforcés la semaine dernière avec le Brésilien Éderson, arrivé en provenance de l’Atalanta.

Formé à Newcastle United, le joueur très courtisé a rejoint Forest pour 41 millions d’euros à l’été 2024 et a depuis disputé cinquante matchs sous les ordres de Vítor Pereira, inscrivant quatre buts et délivrant cinq passes décisives.

L’arrivée éventuelle du Brésilien pourrait compromettre la situation de Tijjani Reijnders : le milieu néerlandais, déjà marginalisé sous Pep Guardiola la saison passée, va devoir attendre pour connaître les intentions de Maresca.