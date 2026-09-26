Manchester City a réagi pour la première fois en détail aux informations selon lesquelles le club aurait été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Dans une lettre ouverte adressée aux supporters, le président Khaldoon Al Mubarak souligne que City reste pleinement convaincu de son innocence.

The Athletic a rapporté vendredi que Manchester City a été reconnu coupable dans 114 des 115 chefs d’accusation visant le cador anglais. L’affaire porte en grande partie sur de présumées infractions commises entre 2009 et 2018, mais selon Al Mubarak, la procédure judiciaire est encore loin d’être terminée.

« La procédure de la Premier League est encore loin d’être achevée, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l’innocence du club sont aussi fortes qu’au début de toute cette affaire », écrit le président. Al Mubarak fait ainsi savoir que les informations de vendredi n’ont rien changé à la position de Manchester City.

Le président souligne qu’il aimerait volontiers donner bien plus d’explications aux supporters sur la position du club. « Il y a tellement de choses que j’aimerais partager avec vous pour vous faire comprendre pourquoi nous sommes si sûrs de notre position. Mais en raison de la stricte confidentialité de la procédure judiciaire et de notre détermination à la respecter, je ne peux pas le faire à l’heure actuelle. »

Selon Al Mubarak, même la lettre ouverte a été relue à plusieurs reprises sur le plan juridique avant d’être rendue publique. Il appelle donc les supporters à lire attentivement les déclarations publiées par Manchester City vendredi ainsi qu’en février 2023, car selon lui, « chaque mot compte et reste toujours valable ».

Dans sa lettre, Al Mubarak s’en prend aussi à ceux qui, selon lui, ont tiré leurs conclusions trop rapidement. « Même si certaines personnes ont vite tiré leurs propres conclusions et qu’il y a tant de bruit autour de nous, rien n’a changé. Nous avons déjà surmonté des défis ensemble et nous en sommes sortis plus forts. »

Les conséquences qu’une éventuelle déclaration de culpabilité définitive pourrait avoir pour Manchester City ne sont pas encore claires. Selon la BBC, les titres remportés par le géant anglais ne seraient probablement pas menacés, mais une exclusion de la Premier League et une amende gigantesque semblent envisageables.

Manchester City maintient donc pour l’instant sa position selon laquelle le club n’a pas enfreint les règles financières et qu’il existe suffisamment de preuves pour le démontrer. Al Mubarak conclut sa lettre par un appel aux supporters à continuer de soutenir le club : « Il y en a encore beaucoup qui veulent saper la dynamique de notre club. Nous ne leur en donnerons pas l’occasion. »