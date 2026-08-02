Le Real Madrid pensait que le dossier Rodri, à l'image de celui de Diomandé, serait un chemin parsemé de roses, mais il commence à rencontrer de sérieuses difficultés pour boucler les deux transferts, selon le journal « Sport » catalan.

Le quotidien estime que Manchester City « applique sa stratégie de négociation à la perfection, après avoir fixé un prix dont il n'a pas l'intention de démordre ».

Il a souligné que le club anglais n'a pas besoin de vendre le joueur et qu'il ne verrait pas d'inconvénient à le conserver, même s'il devait partir gratuitement en 2027, puisqu'il réclame 70 millions d'euros — même si une partie de ce montant prend la forme de bonus — et qu'il ne bougera pas de ce chiffre.

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Le journal poursuit : « La stratégie de Manchester City en matière de ventes a toujours été claire : il autorise tout joueur souhaitant partir à s'en aller, mais à condition que l'offre financière soit satisfaisante pour le club. Le Barça avait déjà été confronté à cette situation dans le dossier Eric Garcia, après avoir été contraint d'attendre que celui-ci parte gratuitement, tandis que plusieurs tentatives de recrutement de Bernardo Silva ont été rejetées. »

Rodri a d'ailleurs déjà fait le pas en demandant son départ, et il attend désormais que le Real Madrid réponde aux exigences financières de Manchester City, que le club anglais juge justes pour le lauréat du Ballon d'Or.

La direction du Real Madrid pensait que le transfert serait bouclé en 48 heures, mais elle est désormais consciente que les négociations prendront plus de temps et que leur issue n'est plus aussi certaine qu'elle l'anticipait, selon « Sport ».

Les négociations pour Bouaddi

Dans le même temps, Manchester City poursuit ses négociations pour recruter le milieu de terrain marocain Ayoub Bouaddi, star de Lille et l'une des révélations de la Coupe du monde 2026.

Pour l'heure, aucun accord définitif n'a été trouvé, mais les prévisions indiquent que le joueur pourrait signer dans les prochaines semaines. Son arrivée ne signifie toutefois pas le départ de Rodri, mais celui de Kovacic, qui n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Enzo Maresca.

Le journal a fait remarquer que Rodri est déjà parvenu à une entente totale avec le Real Madrid et qu'il fera tout son possible pour finaliser son transfert, mais que sa relation particulière avec Manchester City le pousse à aborder les négociations avec prudence.

Il a ajouté qu'il pensait que son estimation financière serait moindre, mais que la précipitation du club merengue et ses besoins actuels pourraient faire capoter un transfert qui paraissait conclu.