Manchester City : Quand Haaland supplie ses coéquipiers

Un Erling Haaland frustré a dit "s'il vous plaît" en demandant à ses coéquipiers de Manchester City de mieux repérer ses courses.

Le prolifique attaquant norvégien a été une révélation pour les champions en titre de Premier League au cours de sa première saison depuis son transfert du Borussia Dortmund pour 51 millions de livres (61 millions de dollars), avec 32 buts inscrits en seulement 30 apparitions. Ce chiffre aurait pu être encore plus élevé si son entourage avait été plus attentif à son habileté dans le dernier tiers. Le joueur de 22 ans a admis avoir cherché à discuter avec certains collègues.

"Je vous en prie"

Haaland, qui a une nouvelle fois fait mouche lors de la victoire 3-1 de City sur Arsenal mercredi, a déclaré à Amazon Prime, lorsqu'on lui a demandé ce que cela faisait de ne pas être repéré lorsqu'il faisait la course parfaite derrière : "C'est frustrant. Soit les joueurs ne me voient pas, soit ils pensent que c'est une autre bonne occasion de faire autre chose. C'est aux autres joueurs qui m'entourent de le faire. C'est une question d'alchimie. Je suis ici depuis sept mois, j'apprends à me connaître un peu. Nous savons que nous sommes de bons joueurs, mais il y a d'autres choses que j'aurais pu mieux faire. Pour moi, c'est surtout que pendant le match [contre Villa], j'ai dit à Rodri : "Cherche-moi derrière, s'il te plaît". J'ai dit "s'il te plaît". J'ai aussi dit à Bernardo [Silva] de le mettre derrière, ça n'est pas arrivé mais les choses prennent du temps. Quand nous nous connaîtrons bien, les ballons viendront. J'ai encore beaucoup de ballons. Nous voulons des centres et des passes tout le temps."

Alors que Haaland est en train de remporter le Soulier d'or de la Premier League et pourrait terminer la saison avec plusieurs distinctions à son actif, il admet qu'il attend encore plus de lui-même dans la plus exigeante des divisions. Il a ajouté : "Pour moi, le plus important, ce sont les occasions et la création d'occasions, car c'est un grand pas vers le but. Je suis heureux mais il y a encore du potentiel dans cette équipe. Je ne veux pas paraître arrogant, bien sûr que je suis heureux. J'aurais dû en faire plus. J'aurais pu marquer davantage sur mes occasions, peut-être avoir plus d'occasions. C'est ce que je pensais, chaque match est un match difficile. Une compétition difficile, j'aime être ici, être au milieu de tout ça, recevoir ces coups. J'aime ça. Ça peut paraître psychopathe, mais j'aime prendre des coups. C'est bon parfois, on en a besoin. Je suis heureux."