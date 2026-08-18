Manchester City pourrait perdre, en plus de Rodri, un milieu de terrain à 60 millions d’euros

Newcastle United discute avec Manchester City d’un possible transfert de Nico González. C’est ce qu’annonce le journaliste David Ornstein de The Athletic ce mardi. Aucun montant de transfert n’est encore évoqué pour le milieu espagnol.

L’entraîneur Matthias Jaissle a vu partir Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) et Bruno Guimarães (Arsenal) cet été. Newcastle United recherche donc des renforts au milieu de terrain, à l’approche du début de la nouvelle saison de Premier League.

Selon Ornstein, Newcastle United a identifié plusieurs options, en plus de González. Reste à savoir si, et quand, une première offre sera transmise à Manchester City.

González a rejoint Manchester City en février 2025 en provenance du FC Porto pour 60 millions d’euros. Lors de sa première saison complète sous les ordres de Pep Guardiola, il a disputé 41 matches, même s’il n’a été titulaire qu’à deux reprises en Premier League après la trêve hivernale.

Le milieu convoité par Newcastle United est entré en jeu en fin de match dimanche avec Manchester City. Le dauphin de la saison dernière s’est incliné assez nettement 3-0 face au champion Arsenal lors du Community Shield.

González a souligné plus tôt ce mois-ci qu’il n’avait aucun problème avec son rôle de remplaçant à Manchester City. Il a également exprimé son souhait de rester au club, où son contrat court encore pour deux ans. Le milieu de terrain est par ailleurs un pur produit du centre de formation du FC Barcelone.

Newcastle United a déjà recruté six joueurs cet été. Cela inclut Sean Steur, arraché à l’Ajax pour un montant pouvant atteindre 27 millions d’euros.

Manchester City a annoncé mardi que Rodri rejoignait définitivement Barcelone. Le champion du monde espagnol rapportera jusqu’à 75 millions d’euros au cador anglais.