Manchester City : Kevin De Bruyne et Bernardo Silva lancent la demi-finale face au Real Madrid

Les joueurs de Manchester City savourent leur qualification mais ont déjà la tête tournée vers le Real Madrid.

Bis repetita. Comme la saison dernière, Manchester City et le Real Madrid vont se retrouver en demi-finale de la Ligue des champions. Manchester City a validé son billet pour le dernier carré ce mercredi soir en faisant match nul sur la pelouse du Bayern Munich, après son large succès au match aller.

"La meilleure équipe des dix dernières années"

Le champion d'Angleterre en titre sera au rendez-vous du dernier carré pour la troisième saison consécutive, mais espère cette fois-ci, pouvoir retourner en finale comme en 2021. Pour cela, Manchester City devra venir à bout du Real Madrid et ce ne sera pas une mince affaire, comme l'a reconnu Kevin De Bruyne au micro de Canal +.

"Le Real Madrid c'est la meilleure équipe des dix dernières années en Ligue des champions. C'est chouette de jouer ce match. On a beaucoup joué contre eux depuis que je suis ici et c'est chouette", a admis le Belge, qui a ajouté au micro de DAZN : "L'année dernière on a très bien joué en demi-finale, mais on a pris deux buts en trois minutes."

"On ira au bout, c'est certain"

"Je pense que c'est toujours dur de venir à Munich, mais on savait que si on gagnait 3-0 à l'aller ce serait plus simple. On a marqué un beau but, le match était presque fini, c'est dommage qu'on se soit déconcentré, mais au final je pense qu'on méritait de se qualifier. Le Bayern Munich c'est la classe, c'est une très bonne équipe avec des grands joueurs. La qualification sur les deux matches est mérité, même si ce n'était pas facile. C'est normal, c'était un quart de finale, mais on est très content", a conclu Kevin De Bruyne au micro de Canal +.

Bernardo Silva a également évoqué les chances de son équipe face à la bande de Carlo Ancelotti au micro de BT Sports : "Nous irons jusqu'au bout, c'est certain. Nous y allons toujours, mais nous sentons que l'équipe est très, très confiante en ce moment. Je pense que nous allons passer. Nous avons eu des difficultés jusqu'en février parce que nous n'arrivions pas à enchaîner les victoires comme nous le faisions avant, c'est-à-dire en gagnant 10 à 15 matches d'affilée.

"Nous sommes à un moment de la saison où, si vous baissez votre performance dans un match, vous êtes éliminé de la compétition. Cela va être difficile, mais nous allons travailler très dur pour ramener des titres à la maison", a conclu l'international portugais. Manchester City est toujours en lice pour un triplé Premier League-Ligue des champions-FA Cup cette saison.