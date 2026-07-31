Manchester City face une vague de départs collectifs sans précédent

Enzo Maresca, le nouveau manager de Manchester City, fait face à un défi colossal lors de sa première saison à la succession de Pep Guardiola, alors que le spectre d'un départ massif menace la stabilité de l'équipe, avec la possible perte d'un grand nombre de joueurs cadres et de jeunes durant le mercato estival en cours.

Le journal britannique « Manchester Evening News » a révélé que le club anglais s'apprête à dire au revoir à une longue liste de joueurs, comprenant des cadres et de jeunes prometteurs, dans le cadre d'une restructuration globale menée par Maresca en collaboration avec le nouveau directeur sportif Hugo Viana.

Rodri et Trafford en tête de la liste des partants

La crise Rodri, le milieu de terrain espagnol, arrive en tête des dossiers épineux auxquels la direction est confrontée, son contrat expirant dans un an seulement, et il souhaite ardemment rejoindre le Real Madrid.

La radio espagnole « Cadena SER » a rapporté que le Real Madrid a présenté une offre verbale de 50 millions d'euros pour recruter le joueur, tandis que Manchester City en réclame 75 millions, après que le président du club madrilène Florentino Pérez a changé de position sur ce dossier après une longue opposition.

En cas de départ de Rodri, City s'active fortement pour recruter Ayoub Bouaddi, le joueur du LOSC Lille âgé de 18 ans, comme remplaçant potentiel pour combler le vide au milieu de terrain.

Le club s'apprête également à perdre son gardien James Trafford, devenu prisonnier du banc de touche après l'arrivée de Gianluigi Donnarumma. Le joueur anglais a accepté de rejoindre Leeds United après l'intérêt de Newcastle et d'Aston Villa, ce qui fait de la recherche d'un remplaçant à Donnarumma une priorité absolue pour le club, avec l'évocation du nom de Gerónimo Rulli, le gardien de l'Olympique de Marseille.

Le Real Madrid vise trois joueurs

L'intérêt du Real Madrid ne se limite pas à Rodri, mais s'étend au défenseur portugais Rúben Dias, aux côtés de Bernardo Silva qui a déjà signé au club madrilène, un coup dur pour les ambitions de Maresca.

Savinho et Grealish cherchent une porte de sortie

Par ailleurs, l'ailier brésilien Savinho a officiellement demandé son départ, après avoir été proche de rejoindre Tottenham l'été dernier, les médias anglais évoquant des négociations sérieuses entre les deux clubs pour un transfert d'une valeur de 70 millions d'euros.

Jack Grealish, qui se remet encore de sa blessure, cherche lui aussi une porte de sortie après avoir pris conscience de la faiblesse de ses chances de convaincre Maresca, malgré le désir d'Everton de récupérer définitivement son ancienne star.

Vague de prêts et départs massifs

Le club a déjà finalisé les prêts de Mathys Tel à Monaco, de Sverre Nypan à Lommel et de Kristian McKelvie à Leicester, tandis que Kalvin Phillips rejoindra Sheffield United sous forme de prêt.

Le club verra aussi partir un certain nombre de jeunes joueurs prometteurs, parmi lesquels Max Alleyne, Matty Henderson Hall, Divine Mukasa, Jaden Heskey et Stephen Mfuni, en plus de la nécessité de régler les situations des plus expérimentés Claudio Echeverri et Jahmai Simpson-Pusey.

Les contrats d'autres joueurs comme Mateo Kovačić ne seront pas renouvelés, tandis que Maresca devra prendre des décisions déterminantes concernant Omar Marmoush, que Tottenham cherche à recruter, et Tijjani Reijnders, qui suscite l'intérêt de Galatasaray.

Une lueur d'espoir au cœur de la tempête

Malgré cette violente vague de départs, Manchester City peut encore compter sur un noyau solide de joueurs ayant récemment prolongé leur contrat, en tête desquels Phil Foden, Jérémy Doku, Abdukodir Khusanov et Joško Gvardiol, en plus de la venue d'Elliot Anderson pour une somme énorme.

Les prochaines semaines resteront déterminantes pour dessiner les contours du nouveau Manchester City sous la direction de Maresca, qui entame un nouveau chapitre de l'histoire du club après le départ de Guardiola, au milieu de défis sans précédent qui pourraient totalement redéfinir l'identité de l'équipe.