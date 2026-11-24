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Manchester City a laissé filer des points à domicile face à Naples. L’équipe d’Enzo Maresca a pris l’avantage après avoir été menée, mais a finalement dû se contenter d’un match nul 2-2. Noa Lang a marqué pour les Italiens, tandis que Rayan Cherki a évité la défaite à City en fin de match.

Noa Lang était titulaire avec Naples, derrière l’attaquant Rasmus Højlund. Son compatriote et coéquipier Sam Beukema faisait partie d’une défense à trois avec Amir Rrahmani et Mathias Olivera. Kevin De Bruyne, cible du PSV, a débuté au milieu de terrain.

Manchester City et Naples n’ont guère offert de spectacle au public en première période. Les deux équipes ont entamé prudemment cette rencontre de Ligue des champions, dans laquelle le grand club anglais a surtout tenté de prendre l’initiative. Les occasions franches ont toutefois été rares.

City a souvent eu le ballon, sans parvenir à désorganiser la défense de Naples. Naples a tenté de se montrer dangereux, notamment par Scott McTominay et De Bruyne. Lang s’est lui aussi illustré. L’international néerlandais a tenté sa chance de loin, mais son tir est passé à côté du but.

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Pour De Bruyne, ce match marquait des retrouvailles particulières avec les supporters des Citizens à l’Etihad Stadium. Le Belge n’a toutefois pas réussi à faire mal à son ancien club avant la pause.

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Naples a encore eu une excellente occasion de prendre l’avantage en fin de première période. Sur un corner de Matteo Politano, Beukema a surgi devant le but et placé une tête à bout portant. Gianluigi Donnarumma a toutefois repoussé sa tentative grâce à un beau réflexe.

Après la pause, Naples a fini par prendre l’avantage. À la 55e minute, Højlund a profité d’une perte de balle de Manchester City. Après une excellente passe en profondeur de Billy Gilmour, l’attaquant danois a éliminé Marc Guéhi d’un crochet avant de tromper Donnarumma d’un tir puissant à ras de terre.

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Manchester City n’a ensuite pas tardé à égaliser. Entré en jeu, Jérémy Doku a délivré la passe décisive sur l’égalisation d’Ayyoub Bouaddi à la 67e minute. Le jeune milieu de terrain a repris le ballon directement après un corner joué à deux et l’a envoyé au fond des filets.

Naples a repris l’avantage à la 76e minute grâce à Lang. Matteo Politano a lancé Leonardo Spinazzola en profondeur d’une belle passe. Son centre a trouvé le Néerlandais, démarqué au second poteau, qui a envoyé le ballon au fond des filets d’une volée à ras de terre.

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Lang semblait ainsi devoir être le héros du côté napolitain, mais City a fini par égaliser en fin de match. À la 86e minute, Cherki a récupéré le ballon à courte distance du but. Le Français a frappé fort et à ras de terre, ne laissant aucune chance au gardien Vanja Milinković-Savic : 2-2.