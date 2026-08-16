Fabrizio Romano, expert du mercato, a révélé les dernières évolutions concernant l'intérêt entourant Pedro Neto, l'ailier de Chelsea, en vue d'un transfert vers Al-Hilal, en Arabie saoudite, au cours de l'été actuel.

Romano a déclaré, via sa chaîne sur le réseau « YouTube » : « Pedro Neto est apprécié par Manchester City, mais pour le moment, City estime que l'estimation financière fixée par Chelsea pour le joueur est bien trop élevée. C'est pourquoi son transfert vers l'Etihad Stadium est compliqué à l'heure actuelle. »

Il a ajouté : « Manchester City a discuté avec l'agent de Pedro Neto, mais il n'y a aucune avancée dans le dossier, car l'estimation financière fixée par Chelsea est bien trop élevée. »

Il a poursuivi : « Concernant l'avenir de Pedro Neto, je vais surveiller deux options : la première, qui est la plus probable, pourrait être son transfert vers Al-Hilal, car le club saoudien est sur le point de dire adieu à Malcom. »

Il a enchaîné : « Malcom a marqué un but lors de la première journée avec Al-Hilal, mais il devrait partir dans les prochaines heures vers un autre club saoudien, Al-Ahli. Par conséquent, Pedro Neto est assurément une cible d'Al-Hilal. »

Il a ajouté : « Il existe une autre possibilité pour l'avenir de Malcom, à savoir Tottenham, mais concernant Tottenham, je vous le répète toujours, l'objectif principal est de signer Savinho et Jackpo, en plus d'un véritable attaquant. »

Il a conclu : « C'est le plan de Tottenham, et par conséquent, Pedro Neto est une option de repli au cas où quelque chose se produirait avec Savinho ou Jackpo. Pedro Neto serait ainsi une alternative, mais il n'est pas la priorité absolue. »

