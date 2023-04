Manchester City- Arsenal : Le choix fort de Pep Guardiola pour Riyad Mahrez

Ce mercredi, Manchester City reçoit Arsenal dans un choc décisif pour le titre en Premier League.

Ce mercredi soir a tout pour être épique en Premier League. Leader fragilisé, Arsenal se déplace sur la pelouse de son dauphin Manchester City, sur qui il compte 5 points d'avance mais avec deux matches de plus. En cas de victoire, les Gunners reprendraient leurs distances, mais à l'inverse, ils pourraient se retrouver à 4 points des Skyblues si ces derniers remportent leurs deux matches en retard.

Bernardo Silva plutôt que Mahrez

Pour cette rencontre, Pep Guardiola aurait choisi de se passer de Riyad Mahrez, pourtant auteur d'un triplé contre Sheffield en FA Cup samedi. L'international algérien devrait être suppléé par Bernardo Silva sur le côté droit de l'attaque de City, dont Erling Haaland sera évidemment l'atout principal, accompagné par l'autre homme en forme Jack Grealish sur le côté gauche.

Le technicien espagnol devrait une nouvelle fois s'appuyer sur son 3-2-4-1 modulable avec John Stones et Rodri en soutien de Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan au milieu et une défense à trois composée d'Aké, Dias et Akanji. Ederson devrait garder les buts mancuniens.

Zinchenko à droite de la défense ?

Pour les Londoniens, le onze de départ ne devrait pas bouger non plus par rapport aux dernières semaines. Gabriel Jesus devrait être entouré de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli en attaque. Martin Odegaard sera à la baguette et soutenu par Granit Xhaka et Thomas Partey. En défense, William Saliba est toujours blessé au dos, ce sont donc Gabriel et Ben White qui devraient composer la charnière centrale des Canonniers. Seul surprise potentielle, Oleksandr Zinchenko pourrait débuter dans le couloir droit et Kieran Tierney à gauche alors que c'est l'Ukrainien qui a occupé ce poste toute la saison. Aaron Ramsdale devrait bien sûr débuter dans les buts d'Arsenal.