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Manchester City a laissé échapper des points à domicile contre Naples. Menée au score, l'équipe d'Enzo Maresca a ensuite pris l'avantage, mais a finalement dû se contenter d'un match nul 2-2. Noa Lang a marqué pour les Italiens, tandis que Rayan Cherki a évité la défaite à City en fin de match.

Noa Lang était titulaire avec Naples. Il évoluait derrière l'attaquant Rasmus Højlund. Son compatriote et coéquipier Sam Beukema faisait partie d'une défense à trois avec Amir Rrahmani et Mathias Olivera. Kevin De Bruyne, cible du PSV, débutait au milieu de terrain.

Manchester City et Naples n'ont pas vraiment offert de spectacle au public en première période. Les deux équipes ont abordé prudemment ce match de Ligue des champions, dans lequel le grand club anglais a surtout tenté de prendre l'initiative. Les occasions franches construites sont toutefois restées rares.

City a souvent eu le ballon, sans parvenir à désorganiser la défense de Naples. Naples a tenté de se montrer dangereux, notamment par l'intermédiaire de Scott McTominay et de De Bruyne. Lang s'est également illustré. L'international néerlandais a tenté sa chance de loin, mais sa frappe est passée à côté du but.

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Pour De Bruyne, ce match marquait des retrouvailles particulières avec les supporters des Citizens à l'Etihad Stadium. Le Belge n'a toutefois pas réussi à faire mal à son ancien club avant la pause.

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Naples a encore eu une excellente occasion de prendre l'avantage en fin de première période. Sur un corner de Matteo Politano, Beukema a surgi devant le but et placé une tête à bout portant. Gianluigi Donnarumma a toutefois repoussé sa tentative d'un superbe réflexe.

Après la pause, Naples a fini par ouvrir le score. À la 55e minute, Højlund a profité d'une perte de balle de Manchester City. Après une excellente passe en profondeur de Billy Gilmour, l'attaquant danois a éliminé Marc Guéhi d'un crochet, puis trompé Donnarumma d'une frappe puissante à ras de terre.

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Manchester City n'a ensuite pas tardé à égaliser. Entré en jeu, Jérémy Doku a délivré la passe décisive sur le but d'Ayyoub Bouaddi à la 67e minute. Après un corner joué court, le jeune milieu de terrain a envoyé le ballon au fond des filets en une touche.

Naples a repris l'avantage à la 76e minute grâce à Lang. Matteo Politano a lancé Leonardo Spinazzola en profondeur d'une belle passe. Son centre a trouvé le Néerlandais, démarqué au second poteau, qui a envoyé le ballon au fond des filets d'une volée à ras de terre.

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Lang semblait alors en passe de devenir le héros napolitain, mais City a fini par égaliser en fin de match. À la 86e minute, Cherki a récupéré le ballon à quelques mètres du but. Le Français a décoché une frappe puissante à ras de terre, ne laissant aucune chance au gardien Vanja Milinković-Savic : 2-2.