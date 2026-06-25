Manchester City a finalisé un accord pour un transfert colossal de 150 millions d'euros

Manchester City a finalisé l’achat d’Elliot Anderson, comme l’annonce Fabrizio Romano avec son traditionnel « here we go ». Selon plusieurs médias britanniques, le montant du transfert s’élève à 130 millions de livres sterling.

Soit plus de 150 millions d’euros. Il s’agit d’un transfert record : jamais un club de Premier League n’avait déboursé une telle somme pour un nouveau joueur. Le précédent record était détenu par Alexander Isak, recruté par Liverpool l’été dernier pour 145 millions d’euros.

Sous contrat avec Nottingham Forest pour encore trois saisons, le milieu de terrain a disputé 92 matchs sous les couleurs des Foresters, s’imposant comme une véritable star.

Le joueur, prêt à franchir un cap, a rapidement trouvé un accord personnel. Les deux clubs ayant désormais calé les modalités, seule la visite médicale, simple formalité, sépare encore Anderson d’un transfert historique.

La visite médicale devrait avoir lieu aux États-Unis, où le joueur participe actuellement à la Coupe du monde avec l’équipe d’Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel, qui lui accorde systématiquement une place de titulaire.

L’arrivée d’Anderson pourrait compromettre la situation de Tijjani Reijnders à Manchester City. Le milieu néerlandais avait progressivement perdu sa place de titulaire sous Pep Guardiola la saison dernière et attend désormais de connaître les plans de Maresca.