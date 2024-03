Man City – Man Utd : Les Citizens s’offrent le derby de Manchester (3-1)

Manchester City recevait son voisin, United, dimanche à l’occasion de la 27e journée de Premier League. Score final, 3-1.

Le choc de la 27e journée de Premier League mettait aux prises dimanche après-midi, Manchester City et Manchester United. Longtemps menés, les Citizens, largement dominateurs, ont trouvé les ressources pour se défaire des Red Devils et maintenir une grosse pression sur Liverpool.

Man United devant, Onana frustre City

Le match démarrait sous les assauts des Citizens qui tombaient sur une défense mancunienne bien en place en début de rencontre. Coriaces derrière, les Red Devis se montraient efficaces devant. Servi par Bruno Fernandez après un long dégagement d’André Onana, Marcus Rashford envoyait une merveille de frappe qui allait nettoyer la lucarne d’Ederson (0-1, 8e). Loin d’être atteint par ce but précoce, Manchester City repartait aussitôt en attaque. Les Sky Blues auraient même pu égaliser dans la foulée si André Onana ne s’était pas interposé devant Phil Foden (14e).

Le gardien camerounais sauvait encore les Mancuniens d’une égalisation sur une nouvelle occasion de l’international anglais (18e). City tenait le ballon et acculait les Red Devils. Mais les hommes de Pep Guardiola ne parvenaient pas à trouver le chemin des filets. Rodri butait d’abord sur Onana, impérial encore une fois (33) puis Erling Haaland manquait le cadre sur un caviar de Phil Foden (45e) juste avant la mi-temps. United conservait ainsi son avantage jusqu’à la pause.

Foden et Haaland douchent les Red Devils

De retour des vestiaires, Man City repartait sur les mêmes bases qu’en première mi-temps et alertait déjà les Red Devis dès l’entame. Jérémy Doku tentait sa chance mais sa frappe malgré une légère déviation ne parvenait pas à tromper Onana qui envoyait le ballon en corner (50e). Frustré plusieurs fois par le gardien camerounais, Phil Foden réussissait enfin à débloquer la situation pour les Citizens. Un peu à l’image de Rashford, le jeune anglais trouvait la lucarne d’Onana sur une frappe venue de nulle part (1-1, 56e). Le ballon était toujours dans les pieds des Sky Blues qui obligeaient les Red Devils à défendre.

Très virevoltant et plus en réussite qu’en première mi-temps, Phil Foden donnait enfin l’avantage à Man City d’une belle frappe croisée sur laquelle Onana ne pouvait pas grand-chose (2-1, 80e). Ce choc ne pouvait pas prendre fin sans un but d’Erling Haaland. Trouvé par Rodri après une perte de balle d’Amrabat, le Norvégien ajustait Onana et mettait fin aux espoirs de United (3-1, 90+1). Avec cette victoire, Manchester City (2e, 62pts) revient maintient la pression sur Liverpool (1er, 63pts). De son côté, Manchester United (6e, 44pts) réalise un nouveau faux-pas dans la course à la Ligue des Champions.