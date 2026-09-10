Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a été aperçu en colère à cause de trois de ses joueurs lors de la victoire d'Arsenal contre Naples hier mercredi, en Ligue des champions.

Arsenal avait remporté l'ensemble de ses huit matches lors de la phase de ligue de la compétition européenne la saison dernière, et a livré un excellent début de campagne cette saison en s'imposant 1-0 face à Naples en Italie.

Arsenal a été la meilleure équipe tout au long de la rencontre, mais son gaspillage d'occasions devant le but semblait devoir lui coûter les trois points, jusqu'à ce que le brillant capitaine Martin Ødegaard apparaisse à la 75e minute avec le but de la victoire.

Arteta s'est montré satisfait de la prestation de son équipe à Naples, et a déclaré que sa seule déception avait été l'incapacité à tuer le match plus tôt.

Arteta a déclaré à la chaîne « TNT Sports » après le match : « Nous avons pleinement mérité les trois points. La prestation ne reflète peut-être pas le résultat, car l'équipe a été formidable. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Nous avons fait preuve d'une grande qualité à de nombreux moments pour percer leur défense, et il est regrettable que nous ayons manqué plusieurs belles occasions. »

Il a poursuivi : « N'importe quel autre jour, le résultat aurait été différent. Nous aurions dû le faire d'une autre manière au vu du nombre d'occasions que nous avons créées, mais nous avons fini par décrocher la victoire. »

Arteta a complété son commentaire sur la récente prestation décisive d'Ødegaard : « Martin contribue avec des buts qui influent sur les résultats, et c'est ce que nous attendons de nos joueurs offensifs, nous voulons qu'ils soient décisifs, et il l'a assurément été aujourd'hui encore. »

Si Arteta est rentré dans le nord de Londres en homme heureux, il a toutefois ressenti une vive colère envers trois de ses joueurs alors qu'ils cherchaient à tuer le match.

Arsenal a gaspillé une occasion en or de marquer un deuxième but en fin de rencontre, et Lucy Ward, consultante sportive sur la chaîne « TNT Sports », a remarqué qu'Arteta criait sur Kai Havertz, Noni Madueke et Christos Tzolis pour qu'ils reviennent en défense alors que Naples tentait de lancer une contre-attaque.

Elle a déclaré : « Mikel Arteta était très en colère sur la ligne de touche parce que Havertz, Madueke et Tzolis n'étaient pas revenus après cette attaque. »

Elle a ajouté : « C'était très intéressant. À la fin de l'attaque d'Arsenal, ces trois joueurs sont tous revenus lentement, et Mikel Arteta a couru le long des lignes de touche et leur a crié de regagner leur position. »

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