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L'arbitre Díaz de Mera Escuderos a dirigé dimanche soir la rencontre entre Barcelone et le Deportivo La Corogne, remportée 5-1 par le club catalan lors de la 14e journée de Liga.

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Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les décisions arbitrales controversées, a attribué à l'arbitre Díaz de Mera Escuderos la note de 5,5 sur 10.

Díaz de Mera Escuderos a dirigé la rencontre avec calme et assurance, imposant du début à la fin un arbitrage cohérent et très fiable.

Díaz de Mera Escuderos gagne en autorité, en équilibre et en stabilité en première division espagnole, et se situe déjà dans la tranche moyenne-haute des arbitres qui affichent le meilleur niveau.

Ce fut un très bon match, auquel il n'a manqué que l'absence d'erreur sur l'une des actions décisives.

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La seule erreur ayant entaché ses critères d'arbitrage a été le carton jaune adressé à Bil Nsongo, qui ne le méritait en aucun cas.

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Une faute aurait pu être sifflée, car le joueur de Barcelone s'est jeté sur lui et l'a partiellement percuté, mais rien ne justifiait un carton.

Les situations litigieuses

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L'arbitre a pris la bonne décision dans trois des quatre situations. Sur le but du Deportivo La Corogne, certains réclamaient une faute d'Aubameyang sur Pau Cubarsí, mais il s'agissait d'un duel régulier, sans la moindre faute.

De même, il n'y avait pas penalty sur la chute de Lamine Yamal après un contact avec Yeremay : c'était le genre de contact que l'attaquant ressent avant de tomber. Il n'y avait pas non plus penalty sur l'action de Gordon, après un contact avec Altimira encore plus léger que le précédent. Gordon lui-même a d'ailleurs accepté que la faute ne soit pas sifflée.

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L'erreur manifeste concerne la main d'Aubameyang en fin de première période. L'action peut donner l'impression que le joueur a tenté de dissimuler sa main, mais ce n'était pas le cas : le ballon est passé près de lui et il a levé le bras pour le toucher. Même si le geste peut être instinctif, il est considéré comme volontaire, d'autant que son bras était relativement proche de son corps.

Archivo VAR a insisté : « C'était un penalty évident que l'arbitre n'a pas sifflé, mais cette erreur ne le prive pas d'une note acceptable. Elle lui a toutefois fait perdre la constance et la fiabilité qui avaient caractérisé sa prestation tout au long du match. »