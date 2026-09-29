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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Malgré une deuxième absence, un record historique attend Ayman Hussein face à l'Arabie saoudite

Arabie saoudite vs Irak
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L'attaquant de l'Irak entre dans l'histoire

Ayman Hussein, l'attaquant de la sélection irakienne, attend d'entrer dans l'histoire lors de la confrontation face à l'équipe d'Arabie saoudite dans le cadre de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite affrontera l'Irak, dans quelques instants, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

La composition de la sélection irakienne a vu la présence d'Ayman Hussein sur le banc des remplaçants, pour le deuxième match consécutif, après que cela se fut répété lors de la victoire face au Koweït sur le score de 3-2, samedi dernier, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Toutefois, Ali Rahima, ancien joueur de la sélection irakienne, a affirmé qu'Ayman Hussein disputerait son 100e match avec les « Lions de Mésopotamie », s'il venait à participer au match contre l'Arabie saoudite.

Rahima a précisé, dans des déclarations à l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », qu'Ayman Hussein serait honoré au stade Al-Inma, avant le début du match contre l'Arabie saoudite, en raison de cet exploit historique.

Ayman Hussein est considéré comme l'une des figures majeures du football irakien ces dernières années. Il a conduit les « Lions de Mésopotamie » au sacre en Coupe du Golfe arabe en 2023, après avoir inscrit 3 buts qui lui ont valu le titre de meilleur buteur.

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