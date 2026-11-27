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Le Real Madrid a annoncé la prolongation du contrat de son joueur marocain Brahim Díaz jusqu'en 2031. Les deux parties resteront liées pour quatre saisons supplémentaires, une décision qui traduit l'attachement du club espagnol à son meneur de jeu malgré un temps de jeu limité ces derniers temps.

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Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le club a indiqué : « Le Real Madrid et Brahim Díaz sont convenus d'une prolongation de contrat, qui lie le joueur au club jusqu'au 30 juin 2031. »

L'accord prolonge jusqu'en 2031 le précédent contrat, qui expirait à l'été 2027, et s'accompagne d'une revalorisation salariale en adéquation avec ce nouveau bail, selon le quotidien espagnol « AS ».

Les négociations avaient atteint un stade avancé dès le mois de juin dernier, lorsque le journal avait révélé que les deux parties étaient proches d'un accord. Les derniers détails ont depuis été réglés et la prolongation est désormais officielle.

Les discussions n'ont connu aucune complication notable, la direction du Real Madrid et le joueur partageant la même volonté de poursuivre leur collaboration sur le long terme. Le club voit en Brahim Díaz l'un des éléments sur lesquels il pourra compter à l'avenir, tandis que le joueur reste attaché à son rêve de réussir sous le maillot merengue.

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Díaz est le quatrième joueur du Real Madrid à prolonger son contrat avec le club au cours des dix derniers jours, après Arda Güler, Aurélien Tchouaméni et Thibaut Courtois.

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Brahim est arrivé au Real Madrid à l'âge de 19 ans, en provenance de Manchester City, en janvier 2019, pour 15 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient cinq millions en variables liées aux performances, alors même que son contrat avec le club anglais arrivait à échéance en juin de la même année.

Manchester City souhaitait conserver le jeune joueur, qui commençait à prendre de l'importance dans les plans de son entraîneur de l'époque, Pep Guardiola, au moment même où émergeait son coéquipier et ami Phil Foden. Mais l'entrée en scène du Real Madrid a changé le cours du dossier.

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Plutôt que d'attendre la fin du contrat de Brahim avec City pour le recruter gratuitement, le club espagnol a choisi d'agir tôt et de boucler l'opération en janvier 2019. Il s'agit à ce jour de la dernière recrue hivernale du Real Madrid, selon le rapport.

Depuis son départ pour l'Angleterre à un jeune âge, quittant sa ville natale de Malaga, le rêve de Brahim était de revenir en Espagne et d'écrire une belle histoire avec le Real Madrid. Ce rêve n'a pas changé, malgré les offres reçues ces derniers mois de clubs disposant d'importants moyens financiers et de projets sportifs séduisants, qui ne sont pas parvenus à le convaincre de quitter la Maison Blanche.

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L'expérience milanaise a forgé un joueur plus mûr

Avant son retour au Real Madrid, Brahim a vécu un prêt réussi à l'AC Milan, qui s'est étalé sur trois saisons après avoir été prolongé à l'issue de la première.

Malgré la volonté répétée du club italien de conserver définitivement le joueur, le Real Madrid est resté ferme et a refusé d'inclure une clause permettant à Milan de l'acheter, se contentant d'accepter un prêt sans aucune option d'achat.

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Chez les Rossoneri, Brahim a porté le numéro 10 et est devenu l'un des éléments influents de l'équipe. Il a contribué au titre de champion d'Italie en 2022 et a également pris part au parcours du club jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions en 2023.

Le joueur a disputé 124 matchs sous le maillot milanais, une expérience qui l'a aidé à progresser et à gagner en expérience, avant de revenir au Real Madrid en 2023 après avoir signé un nouveau contrat avec le club merengue, celui-là même qui vient d'être prolongé jusqu'en 2031.

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Brahim devait alors convaincre l'entraîneur italien Carlo Ancelotti qu'il pouvait jouer un rôle important au sein de l'équipe. Malgré une entrée tardive dans les plans du technicien au cours de la saison, le joueur a su saisir les occasions qui lui étaient offertes et a poussé Ancelotti à reconnaître qu'il méritait davantage de place dans le onze.

Au fil de sa progression, son statut au Real Madrid s'est renforcé, et il est également devenu l'un des visages phares de la marque Adidas, grâce à un important contrat de sponsoring.

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Le Maroc lui confie un rôle de leader

Sur le plan international, Brahim Díaz a choisi de représenter le Maroc, après n'avoir reçu, selon le rapport, aucun nouveau contact de la sélection espagnole pour le convaincre de porter son maillot.

Les Lions de l'Atlas ont offert au joueur une place de choix et un rôle de leader, faisant de lui l'un des visages majeurs du projet marocain, avec le numéro 10 sur le dos.

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Brahim s'est particulièrement illustré lors de la dernière Coupe du monde en délivrant quatre passes décisives, un domaine dans lequel seul Michael Olise a fait mieux que lui. Il a également terminé meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations avec cinq réalisations, dans un tournoi dont les répercussions juridiques se poursuivent encore.

Des statistiques remarquables malgré peu de minutes

Au Real Madrid, en revanche, Brahim doit relever le défi d'obtenir davantage de temps de jeu, lui qui n'a disputé jusqu'ici que 258 minutes, selon les chiffres cités dans le rapport.

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Malgré ce temps de jeu limité, le joueur continue de se montrer décisif chaque fois qu'il en a l'occasion. Dernier exemple en date face au PSV Eindhoven : entré à la 80e minute, il a offert un but à Kylian Mbappé quatre minutes plus tard seulement, d'une passe millimétrée dans la profondeur qui a placé l'attaquant français dans une position idéale pour marquer.

Ses statistiques en Ligue des champions illustrent son poids offensif : il est le meilleur passeur du Real Madrid dans la compétition cette saison avec quatre passes décisives, à égalité avec Arda Güler, alors que ce dernier a bénéficié de bien plus de temps de jeu.

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Au sein de l'effectif, seuls Güler, avec neuf passes décisives, ainsi que Mbappé et Jude Bellingham, avec cinq chacun, devancent Brahim dans ce domaine. L'international marocain affiche toutefois le meilleur ratio du lot, avec une passe décisive toutes les 64,5 minutes.

Brahim tente de gérer ce manque d'opportunités avec sérénité, en profitant de chaque minute qui lui est accordée pour retrouver le rôle qu'il avait l'habitude de tenir dans l'équipe, sans relâcher ses efforts ni perdre son envie de prouver sa valeur.

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Le joueur reste fidèle à sa philosophie, qui consiste à « rendre facile ce qui est difficile », une formule qu'il répète pour célébrer ses buts, lui qui est devenu l'une des grandes stars de la sélection marocaine et un élément influent du Real Madrid.