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Le mercato ne se mesure pas uniquement au montant des transferts, mais aussi au rendement que ces opérations génèrent.

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Selon le quotidien Sport, la comparaison entre Karim Adeyemi et Yan Diomande offre une lecture particulièrement intéressante pour le FC Barcelone et le Real Madrid.

Le club catalan a recruté l'international allemand pour 22 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent 7 millions de variables.

De son côté, le club merengue a déboursé 125 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier ivoirien, avec la possibilité d'ajouter 15 millions d'euros sous forme de bonus.

L'écart d'investissement entre les deux transferts dépasse donc les 100 millions d'euros, mais il ne s'est pas encore traduit sur le terrain de la manière attendue.

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D'après les données du site DataMB, l'ailier du Barça surclasse aisément le joueur du Real Madrid dans la plupart des compartiments offensifs.

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Karim Adeyemi et Yan Diomande affichent des statistiques identiques sur le plan de la finition, avec 4 buts chacun, mais l'attaquant du Barça a eu besoin de beaucoup moins de temps pour y parvenir.

L'Allemand a disputé 15 matchs pour un total de 546 minutes, contre 16 matchs et 892 minutes pour le joueur du Real Madrid. Autrement dit, Adeyemi a inscrit le même nombre de buts en jouant 346 minutes de moins.

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En matière de passes décisives, Diomande prend l'avantage avec 4 offrandes, contre 3 pour Adeyemi. Le rendement offensif du joueur du Barça n'en reste pas moins particulièrement frappant au regard de son temps de jeu plus réduit.

Karim Adeyemi affiche un chiffre impressionnant de 99,8 pour l'indicateur des buts attendus hors penalties additionnés aux passes décisives attendues, contre 25,9 pour Diomande.

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Il le devance également très nettement dans les passes clés, avec 91,3 contre 21,9, ainsi que dans les passes décisives, avec 84,1 contre 69,4.

Le joueur du Real Madrid, lui, se distingue dans les dribbles et dans sa capacité à éliminer ses adversaires. Il atteint ainsi 97,5 en dribbles réussis, devant les 90,3 de Karim Adeyemi.

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Yan Diomande présente aussi de meilleurs chiffres dans la progression balle au pied par le dribble ainsi que dans les centres réussis.