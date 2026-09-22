Malgré son passé au Real Madrid, Figo s'incline devant le Barça et refuse de défendre Mourinho

Alors que le Real Madrid vit l'un de ses pires débuts, accusant un retard de 6 points complets sur le leader, l'une des figures madrilènes les plus passionnées est sortie du silence pour admettre l'amère vérité. Luís Figo, l'homme qui a embrasé le Clásico avec son transfert historique de Barcelone à Madrid, n'a pu que saluer le démarrage fulgurant du rival catalan, lançant un avertissement précoce selon lequel la Liga pourrait être pliée avant le mois de mai si ce niveau se maintient.

Un aveu madrilène : Barcelone est irrésistible

Dans un entretien enflammé avec la radio espagnole « Marca », l'actuel conseiller de l'UEFA et supporter de toujours du Real Madrid a salué le début parfait de Barcelone, qui a réalisé un sans-faute avec 21 points sur 21 et 31 buts inscrits.

Le Portugais a déclaré avec franchise : « Ils ont démarré très fort. Ils gagnent, ils jouent bien et ils marquent des buts. Pour le football espagnol, c'est évidemment une bonne chose. »

Mais il a averti dans le même temps : « Nous devons attendre pour voir comment la saison va évoluer, car elle est très longue. »

Confiance dans le retour du Real et indifférence envers Mourinho

Malgré l'écart important, Figo a affirmé que l'équipe qu'il avait rejointe à l'été 2000 ne baisserait pas les bras, déclarant : « Je suis certain que le Real Madrid rivalisera jusqu'au bout. »

Et d'ajouter : « C'est un championnat qui exige de la régularité jusqu'au mois de mai. Il y aura des hauts et des bas au cours de la saison, et lorsqu'ils surviendront, l'équipe devra faire preuve de maturité et d'efficacité pour les surmonter. »

À propos de la défaite du Real Madrid dans le derby de dimanche 2-0 face à l'Atlético, Figo a révélé qu'il n'avait pas regardé le match car il se trouvait à Zurich, et il a refusé de commenter les déclarations enflammées de son compatriote José Mourinho sur l'arbitrage en conférence de presse.

Figo a déclaré avec froideur : « Il a fait ce qu'il pensait devoir faire à ce moment-là, je ne suis pas obligé de commenter cela, je pense que ce sont des attitudes personnelles, et s'il l'a fait, c'est parce qu'il l'a ressenti. »

Le Ballon d'Or et Mbappé

Au sujet du Ballon d'Or, dont les votes seront clos lundi prochain, Figo a pris totalement ses distances : « Je ne vote pas, donc cela ne me préoccupe pas, ce sont les décideurs qui votent et nous devons attendre. »

Il a conclu ses propos par un éloge particulier à l'égard de Kylian Mbappé : « Il est toujours à un très haut niveau, il nous a habitués à être l'un des meilleurs joueurs du monde et à marquer des buts. »