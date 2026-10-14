Les supporters de l'AS Roma ont tenu à honorer leur ancien entraîneur, le Portugais José Mourinho, actuel entraîneur du Real Madrid, lors du match entre les deux équipes en Ligue des champions.

Le Real Madrid s'est en effet rendu ce mercredi sur la pelouse du stade Olympique de la capitale italienne pour affronter la Roma, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Après 9 minutes de jeu, les supporters romains ont brandi des photos de Mourinho soulevant le trophée de la Ligue Europa Conférence avec le club, il y a près de 4 ans.

Les supporters du club italien ont également déployé des banderoles pour saluer Mourinho, sur lesquelles on pouvait lire : « Celui qui apporte la gloire à Rome, Rome l'honorera pour l'éternité ; tandis que tes mains consacrent les riches butins, le peuple t'offre la gloire éternelle. »

L'entraîneur portugais a dirigé le club de la capitale italienne entre 2021 et 2024, remportant un seul titre, la Ligue Europa Conférence 2022, avant de perdre la finale de la Ligue Europa 2023 face au Séville FC.

La Ligue Europa Conférence a constitué le premier trophée européen de l'histoire de la Roma depuis son sacre en Coupe des villes de foires en 1961.