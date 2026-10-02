Les répercussions du verdict historique condamnant Manchester City ne furent pas seulement financières ; elles sont allées jusqu'à briser un rêve qui habitait le football anglais depuis des années, fermant définitivement la porte à l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de la sélection d'Angleterre.

Le célèbre journaliste espagnol Guillem Balagué, auteur proche de Guardiola et biographe de « Pep Guardiola : Another Way of Winning », a révélé que le dernier scandale financier avait mis fin à jamais à l'idée de voir l'entraîneur de légende prendre les rênes des Three Lions.

Balagué a affirmé que le poste était extrêmement séduisant pour Guardiola, et qu'un accord verbal avait déjà été conclu en 2024 pour qu'il reprenne cette mission, avant que l'entraîneur ne fasse marche arrière au dernier moment et décide de rester à Manchester City et de prolonger son contrat, ce qui a poussé la Fédération anglaise à se tourner vers Thomas Tuchel comme plan de secours.

Balagué a déclaré, dans des propos explosifs à la radio talkSPORT : « Savez-vous que Pep Guardiola a fait patienter la Fédération anglaise de football pendant deux mois pour savoir s'il souhaitait prendre le poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre ? Au lieu de cela, il est resté à Manchester City, a prolongé son contrat, puis ils se sont tournés vers Tuchel. À mon avis, Guardiola a toujours été un candidat après le départ de Tuchel. »

Il a ajouté : « À l'heure actuelle, je ne pense pas que la Fédération anglaise de football voudra nommer une personne qui suscite la division dans le monde, ou du moins en Angleterre, comme le fera désormais Pep Guardiola. Cela se produira sans aucun doute, quelles que soient les conséquences de l'enquête et des affaires. »

Le journaliste espagnol a poursuivi : « Parce qu'il ressent peut-être qu'ils sont nombreux à se soucier de son héritage, mais de son point de vue, c'était un très bon poste. »

Et bien qu'il n'existe aucune preuve que Guardiola était au courant des plus de 100 chefs d'accusation pour lesquels Manchester City a été condamné durant la période comprise entre 2009 et 2018, son soutien affiché total au club, qui clame son innocence et a lancé un appel officiel contre le verdict, l'a placé sous le feu des critiques du public.

Guardiola avait écrit, dans un message touchant aux supporters de City sur les réseaux sociaux : « Je veux que chaque supporter de Manchester City dans le monde sache que je suis là, plus que jamais. J'ai toujours soutenu et je soutiendrai toujours mon club, son propriétaire, son président, les joueurs, le staff technique, Enzo, et vous, nos supporters si particuliers. Laissez-moi vous l'assurer : nous surmonterons cette épreuve ensemble, je vous aime tous. »

Balagué estime que cette loyauté absolue, à un moment où City fait face à des accusations d'avoir utilisé des contrats fictifs pour gonfler ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling, a creusé un fossé profond entre Guardiola et l'opinion publique footballistique en Angleterre, un fossé qui a peut-être mis fin à jamais à son rêve de travailler au sein du siège de St George's Park, quelle que soit l'issue de l'appel.







