Malgré son long communiqué, la sœur de Ronaldo relance la polémique sur sa retraite internationale

Elma Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, a relancé les doutes sur l'avenir de ce dernier avec la sélection portugaise, après avoir laissé entendre que sa carrière internationale pourrait être arrivée à son terme, à la suite de son départ surprise du rassemblement de la sélection lors de la dernière trêve internationale.

Âgée de 53 ans, Elma s'est exprimée mercredi, lors d'une soirée de lancement d'un livre, sur la tristesse que traverse son frère cadet, âgé de 41 ans, dans le contexte de la crise qui a suivi son départ du rassemblement de la sélection portugaise.

La sœur de Ronaldo : son maintien avec le Portugal n'est pas garanti

Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection après être resté sur le banc lors de la victoire du Portugal face à la Norvège (2-1), avant que les différends ne s'intensifient entre lui et le sélectionneur Jorge Jesus au sujet de la manière dont la situation a été gérée.

Après cet épisode, le capitaine de la sélection portugaise a publié un long communiqué de près de deux mille mots, dans lequel il a expliqué sa position sur les événements et fait part de sa volonté de revenir un jour dans les rangs de la sélection.

Mais les récentes déclarations de sa sœur laissent penser que son retour n'est pas acquis, propos tenus lors d'un événement auquel assistait également Jesus, paradoxe notable au vu de la nature de la crise.

Elma Aveiro a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien britannique « The Sun » : « Il y a plus de chances qu'il ne revienne pas que l'inverse. Je pense qu'ils souffrent tous les deux, Ronaldo et Jesus. C'est une situation qu'ils ont vécue eux, pas moi, et je parle au nom de mon frère. »

Et d'ajouter : « Je pense que les choses sont dans une impasse, et nous verrons ce qui se passera. Je ne sais pas, c'est une question très complexe. Quand on est trahi, il devient très difficile de revenir à ce qui existait avant. »

Elma Aveiro critique la façon dont le Portugal a traité son frère

La sœur de Ronaldo a estimé que les responsables du football portugais devraient témoigner davantage de reconnaissance pour ce que le capitaine de la sélection a apporté tout au long de sa carrière internationale, exprimant sa tristesse face à ce qu'elle a décrit comme l'oubli, par le public, de ce que son frère a accompli par le passé.

Elle a déclaré : « Je suis triste, parce que le peuple portugais, malheureusement, oublie ce qui a déjà été accompli et pense que les choses doivent se dérouler différemment aujourd'hui. »

Elle a poursuivi : « Je ne trouve pas les mots, car il est très difficile de voir mon frère traverser une telle situation. Il est l'une des personnes qui mérite le moins ce qui lui arrive. »

Les déclarations d'Elma prolongent la position de la famille Ronaldo sur cette crise, après que sa mère avait déjà révélé s'être effondrée en larmes à la suite du départ soudain de son fils du rassemblement de la sélection.

La position de la Fédération portugaise et l'avenir international de Ronaldo

De son côté, la Fédération portugaise de football a publié un communiqué après le départ de Ronaldo du rassemblement, dans lequel elle a confirmé l'application à son encontre de la suspension automatique.

Malgré la polémique entourant son avenir international, l'attaquant d'Al-Nassr devrait être éligible à une sélection dans la liste du Portugal en vue des matches du mois de novembre prochain.

La sélection portugaise avait signé deux victoires en Ligue des nations face au Danemark et à la Norvège, tandis que Ronaldo a été contraint de suivre les deux rencontres depuis son domicile, un développement qui a soulevé des interrogations quant à sa relation avec le staff technique et à son avenir avec la sélection.

Le retour du capitaine du Portugal dans les rangs de la sélection reste incertain, dans l'attente de ce que donnera la période à venir, sa sœur affirmant que surmonter la crise et rétablir la relation telle qu'elle était ne sera pas chose facile.