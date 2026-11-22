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La stabilité est revenue au Real Madrid à tous les niveaux. Il n'y a plus de place pour la polémique, que ce soit sur le plan institutionnel ou sportif, depuis que l'assemblée générale et les supporters du Santiago-Bernabéu ont tranché.

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Alors que la direction a la situation bien en main au sein du club, les manœuvres se poursuivent pour renforcer l'effectif en vue de la saison prochaine, après avoir quasiment assuré le maintien de la plupart des éléments de l'équipe. Jude Bellingham et Brahim Díaz devraient être les prochains dossiers de prolongation de contrat.

Selon le quotidien espagnol « AS », Nico Paz, Franco Mastantuono et Jacobo Ramón sont au cœur des rumeurs concernant l'avenir de certains joueurs et leur éventuel retour au Real Madrid.

Concernant Nico Paz, actuel joueur de Côme, l'intéressé a lui-même constaté sa popularité croissante auprès des supporters argentins lors de la dernière trêve internationale, au point que certains sont allés jusqu'à le présenter comme l'héritier potentiel d'un trône qui pourra difficilement trouver un nouveau maître.

À Valdebebas, la position du Real Madrid n'a pas changé au sujet du joueur originaire de Tenerife, et les doutes autour d'un éventuel retour persistent.

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La direction du club sait parfaitement que le joueur cherche à jouer régulièrement et à occuper un rôle important, mais un retour à l'heure actuelle le placerait face à une forte concurrence avec des joueurs comme Jude Bellingham et Arda Güler, ainsi que Brahim Díaz et Rodrygo, qui attendent eux aussi leur chance.

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Aucun élément nouveau n'indique un changement de position sur ce dossier.

C'est au printemps que toutes ces options reviendront sur la table, la direction du Real Madrid suivant en permanence Nico Paz ainsi que plusieurs autres joueurs.

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L'activation ou l'abandon des options de rachat dépendra des décisions de la direction sportive, mais aussi de la volonté des joueurs eux-mêmes.

Par ailleurs, boucler le dossier Nico Paz nécessiterait de débourser 80 millions d'euros, un montant qui fait paraître bien modestes les 60 millions d'euros versés par le club italien pour acquérir les droits du joueur.

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L'été 2027 représente la dernière occasion pour le Real Madrid de racheter son ancien joueur, tandis qu'un retour lors du prochain mercato hivernal a été totalement écarté.

En revanche, l'optimisme règne à Valdebebas au sujet de Franco Mastantuono, les doutes qui l'entouraient l'été dernier et lors de la fin de la saison précédente ayant laissé place à une conviction grandissante quant à ses qualités.

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La direction du Real Madrid croit en l'Argentin : chacun de ses buts ou de ses bons matchs est une source de satisfaction pour le club, que ce soit pour justifier son retour à l'issue de son prêt au club italien ou en vue d'une éventuelle transaction.

Rien ne presse pour trancher l'avenir de Mastantuono, et il en va de même pour Jacobo Ramón, à qui il reste encore un an et demi avant qu'une décision définitive ne soit prise sur son avenir.

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Ramón a inscrit un nouveau but sous le maillot de Côme, ce qui contribue naturellement à faire grimper sa cote de manière continue.

Il ne faut pas oublier que le Real Madrid a inscrit dans son budget 150 millions d'euros de recettes issues de ventes de joueurs. Les bonnes performances de ces joueurs, ainsi que d'autres sur lesquels le club conserve des options de rachat, comme Víctor Muñoz, ouvrent la porte à un large éventail de possibilités et de transactions potentielles.

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Et ce n'est pas tout : le retour de certains de ces joueurs en équipe première reste également envisageable.

Le cas de Chema est particulier, le milieu de terrain ayant réussi à briller en Premier League.

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Si l'option d'un éventuel retour au Real Madrid a été repoussée, son transfert à Brighton ayant constitué sa deuxième vente, le club a bel et bien perdu sa clause de rachat.

Pour autant, le sentiment d'appartenance du milieu de terrain au Real Madrid n'a pas changé : le club merengue restera toujours son option préférée, mais la réalité est que son avenir est désormais entre les mains du club anglais.