Miralem Pjanic, ancienne star de la Juventus, a dévoilé la méthode à laquelle l'entraîneur Massimiliano Allegri a eu recours pour lui offrir l'opportunité de tirer un coup franc, aux dépens de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, qui insistait pour exécuter les balles arrêtées.

L'épisode remonte à mars 2019, lors de la confrontation entre la Juventus et Naples en Serie A, qui s'est soldée par une victoire de la Juventus sur le score de 2-1.

La Juventus a obtenu un coup franc à une position idéale après que Ronaldo a été fauché par le gardien de Naples Alex Meret, qui a écopé d'un carton rouge.

Pjanic a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien La Gazzetta dello Sport, qu'Allegri a vu Ronaldo sur le terrain se tenant le genou, et a alors demandé l'intervention du staff médical pour le faire sortir temporairement, profitant de la situation pour offrir à Pjanic l'occasion d'exécuter le coup franc.

L'ancien joueur de la Juventus a ajouté que la distance lui convenait, avant de tirer le ballon et de réussir à inscrire le but, tandis que Ronaldo est revenu sur le terrain avant que Pjanic ne soit expulsé à l'issue de la mi-temps.

Pjanic a commenté l'épisode sur le ton de la plaisanterie : « C'était la seule façon de récupérer le ballon, merci à toi Max. »

Pjanic était l'un des plus grands spécialistes de l'exécution des coups francs durant sa période en Serie A, aux côtés de l'Argentin Paulo Dybala.

Quant à Ronaldo, malgré son recours important aux coups francs tout au long de sa carrière, ses statistiques avec la Juventus n'ont pas été remarquables, puisqu'il n'a inscrit qu'un seul but sur les 98 coups francs qu'il a tirés avec le club italien.