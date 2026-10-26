Le Real Madrid a vécu une soirée exceptionnelle au Camp Nou, hier, après avoir remporté le Clasico face au Barça sur le score de 2-1. Mais la joie de la Maison Blanche n'était pas exempte d'inquiétude, en raison de la blessure dont a été victime l'une de ses plus grandes stars au cours de la rencontre.

Tous les regards sont désormais tournés vers l'état physique de l'Uruguayen Federico Valverde, qui a quitté le terrain affecté par des douleurs musculaires, dans l'attente des résultats des examens médicaux prévus demain mardi au centre de Valdebebas.





Selon le journal espagnol « Marca », le capitaine du Real Madrid a ressenti des douleurs musculaires pendant la première période du match, mais il a insisté pour continuer à jouer, malgré le début de l'échauffement de Denzel Dumfries en vue d'une possible entrée en jeu à sa place.

Valverde est resté sur le terrain jusqu'à la mi-temps de la seconde période environ, avant que son état physique ne le contraigne à sortir, après avoir forcé sur lui-même pendant plus de 40 minutes.

Ces détails, selon le journal, portent des indices contradictoires quant à la nature de la blessure. En effet, la capacité du joueur à poursuivre le jeu pourrait signifier que la blessure n'était pas grave à son commencement, mais le fait de continuer à jouer malgré les douleurs suscite en revanche des craintes quant à une possible aggravation.

Valverde devrait subir des examens médicaux demain à Valdebebas, afin de déterminer la gravité de la blessure et de savoir s'il aura besoin d'une période d'absence des terrains.

La situation est d'autant plus délicate au regard du rôle majeur que le joueur occupe dans l'effectif du Real Madrid, après qu'il a de nouveau brillé au poste d'arrière droit et est devenu l'un des éléments influents de l'embellie qu'a connue l'équipe lors de ses derniers matchs.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a salué la détermination de Valverde à poursuivre le jeu malgré la blessure, soulignant qu'il avait tout donné durant sa présence sur le terrain.

Le technicien portugais a déclaré après le match : « Il y a un autre nom dont je ne veux pas omettre de parler, c'est Valverde, qui a joué plus de 40 minutes en étant blessé. Il s'est blessé, mais il a voulu continuer et aller au bout de ses limites, et il a donné tout ce qu'il avait tout au long de sa présence sur le terrain. »

Entre l'euphorie de la victoire dans le Clasico et les craintes concernant l'état de son capitaine, le Real Madrid attend les résultats des examens médicaux, en espérant que la soirée de triomphe face à son rival traditionnel ne se transforme pas en la perte de l'un de ses éléments les plus importants au cours de la période à venir.