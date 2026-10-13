Partager Suivez GOAL sur Google

L'entraîneur allemand ne cache pas les défauts de son équipe

Publicité

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a salué la prestation de Lamine Yamal, la jeune star de l'équipe, lors de la large victoire 4-1 face à Galatasaray en Ligue des champions, tout en adressant une critique à ses joueurs.

Flick s'est réjoui du résultat obtenu par Barcelone sur la pelouse du stade Ali Sami Yen, soulignant que son équipe avait livré une bonne première période, mais qu'elle avait rencontré quelques difficultés après que les locaux ont su exploiter une occasion pour marquer.

L'entraîneur allemand a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Marca : « Nous sommes très heureux du résultat. Nous avons également bien joué en première période, l'adversaire a eu une seule occasion et l'a convertie, mais nous avons su revenir, et c'était très important. »

Flick pointe un domaine à améliorer

Malgré le succès large, l'entraîneur du Barça a insisté sur la nécessité de faire progresser son équipe dans certains détails, en particulier dans la prise de décision dans le dernier tiers offensif.

Publicité Publicité

Il a expliqué : « Je pense que lorsque nous livrons une bonne prestation en Ligue des champions, nous ne prenons pas les bonnes décisions dans certaines situations dans le dernier tiers du terrain, et c'est un point à améliorer. Jouer dans ce stade, au milieu de cette ambiance, n'était pas facile, mais je suis très content. »

Related Topics

Un éloge particulier pour Lamine Yamal

Flick a réservé un éloge appuyé à son joueur Lamine Yamal, affirmant que son absence sur la feuille des buteurs ne diminue en rien son influence sur le jeu de l'équipe, après avoir délivré la passe décisive sur deux buts du Barça.

Il a déclaré : « Lamine n'a pas marqué aujourd'hui, mais il a délivré la dernière passe sur deux buts, et il a été excellent. C'est un joueur incroyable et très important pour nous. »

Publicité

Au sujet du maintien de la jeune star sur le terrain durant toute la rencontre, l'entraîneur allemand a ajouté : « Il est prêt physiquement, c'est un joueur important, et il est bon qu'il soit présent sur le terrain. »

Quant à la discussion tenue dans le vestiaire à la mi-temps, Flick s'est contenté de dire : « Cela restera dans le vestiaire. »

Publicité

Rappelons que Barcelone a signé sa deuxième victoire consécutive en Ligue des champions, atteignant ainsi six points et prenant provisoirement la tête du classement à la différence de buts devant Arsenal et le Sporting Portugal.