Malgré sa mise à l’écart, Endrick livre des déclarations surprenantes au sujet d’Ancelotti

Endrick, l’attaquant de la sélection brésilienne, s’est exprimé au sujet de son statut au sein de l’équipe en vue de la Coupe du monde 2026, alors que le sélectionneur Carlo Ancelotti ne l’a pas encore aligné comme titulaire.

Un choix qui a suscité le mécontentement de certains supporters, le sélectionneur brésilien préférant pour l’instant laisser l’attaquant du Real Madrid sur le banc.

Après avoir manqué la rencontre face au Maroc, Endrick n’a fait son entrée qu’à la 64^e minute du match contre Haïti, pour sa première apparition dans la compétition.

Interrogé sur les choix de son entraîneur, l’attaquant de 19 ans a accepté son sort sans se plaindre.

« Ancelotti… J’ai passé une année avec lui au Real Madrid, a-t-il confié à la chaîne CazéTV. Il sait ce que je fais quand j’entre sur le terrain… Je donne le meilleur de moi-même pour l’équipe. C’est un grand entraîneur, doté d’un esprit sain. »

Il a ajouté : « Il ne décidera pas en fonction de ce qui est bon pour Endrick ou pour les supporters, mais en fonction de ce qui sert au mieux l’équipe. Je suis reconnaissant qu’il fasse partie de ma vie. Il sait que je vais donner le meilleur de moi-même chaque jour, il sait que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir et que je vais vraiment travailler dur. Il sait que je travaille dur et que je donne toujours tout jusqu’au bout. »

Il conclut : « Il sait que je peux apporter à l’équipe. Quand je vois ce que les supporters font pour moi, je ressens une immense gratitude. Comme beaucoup de joueurs, je ne sais pas de quoi demain sera fait, ni si je pourrai encore jouer au football. »

Et de conclure : « Si le jour J est celui où je dois entrer sur la pelouse, ce sera aussi le jour où je donnerai absolument tout pour mon équipe. »