Le Français Ibrahima Konaté a disputé samedi dernier son premier match avec le Real Madrid, lors de la victoire palpitante face à l'Espanyol (2-1), à l'occasion de la deuxième journée de la Liga, mais il semble que sa prestation suscite des doutes au sein de la forteresse de Santiago-Bernabéu.

Konaté a rejoint les rangs du Real Madrid cet été, dans le cadre d'un transfert libre, à l'issue de son contrat avec Liverpool.





Le journal espagnol « AS » a rapporté que Konaté a montré un potentiel prometteur lors du match contre l'Espanyol, mais qu'il n'a pas été constant dans son niveau et qu'il a encore une marge de progression.

Il a ajouté que le défenseur français a paru trop confiant lors de la construction des attaques depuis l'arrière, soulignant que l'entraîneur José Mourinho a préféré le titulariser au détriment d'Antonio Rüdiger, qui avait pourtant disputé davantage de séances d'entraînement.

AS a expliqué que Konaté a bien entamé la rencontre, à l'image du reste de l'équipe, faisant preuve de sang-froid face aux rares offensives de l'Espanyol, mais que son niveau a progressivement baissé avec le temps. Le but de l'Espanyol est venu du côté droit, où le défenseur français était hors de sa position, ce qui a permis à Calà de se retrouver seul face au but sans surveillance, et il a également semblé hésitant lors de ses montées offensives.

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Il semble que Dean Huijsen ait assis sa place de défenseur titulaire du club madrilène, et la concurrence pour le poste restant se limitera à Konaté et Rüdiger. Bien que Mourinho l'ait titularisé après seulement deux semaines d'entraînement, il devra faire face à une concurrence féroce pour sa place.

Selon le journal espagnol, la prestation de Konaté n'a pas été totalement convaincante, et il a fait preuve d'un excès de confiance qui a entraîné des pertes de balle, car il manque de la précision dans ses passes depuis la défense dont dispose Huijsen. Néanmoins, ils forment un duo sur lequel il est possible de bâtir tout au long de la saison. Quant à sa prestation individuelle, elle a été bonne, puisqu'il a remporté ses duels et fait preuve d'un esprit de leader dans la quête de la victoire.

Avec sa taille d'1,94 mètre, Konaté a dominé les confrontations physiques et a remporté quatre duels aériens (plus que tout autre joueur du Real Madrid), se comportant en véritable roc défensif. Il a été le joueur du Real Madrid ayant le plus touché le ballon lors de la rencontre, avec 89 touches, menant l'équipe depuis l'arrière et réussissant 73 passes sur 75 (soit un taux de réussite de 97 %).

De plus, il a été le deuxième joueur du Real Madrid ayant le plus récupéré de ballons, à cinq reprises, et son éclat ne s'est pas limité aux ballons aériens, puisqu'il a également effectué trois interventions réussies. Mais le match a révélé certaines de ses faiblesses, la principale étant un manque de concentration.

Le Real Madrid se prépare à disputer la rencontre reportée de la première journée de la Liga, face à la Real Sociedad, demain mercredi, au stade Santiago-Bernabéu.