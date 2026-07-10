Kylian Mbappé a repris le commandement du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026. En inscrivant un doublé lors de la victoire de la France face au Maroc (2-0) en quarts de finale, l’attaquant français a porté son total à huit réalisations et coiffe Lionel Messi au sommet, même si les deux stars comptent le même nombre de buts.

Le capitaine des Bleus a ainsi inscrit son huitième but dans la compétition, reprenant les commandes du classement pour le Soulier d’or, après que Messi eut brièvement occupé la première place lors du parcours argentin.

Bien que les deux joueurs soient à égalité parfaite, le règlement de la Fédération internationale de football (FIFA) donne pour l’instant l’avantage à Mbappé.

Pourquoi Mbappé devance-t-il Messi ?

Mbappé totalise huit réalisations : trois doublés (face au Sénégal, à l’Irak et à la Suède) et deux unitaires (contre le Paraguay et le Maroc).

Messi, de son côté, a également marqué huit fois : un triplé face à l’Algérie, un doublé contre l’Autriche, ainsi qu’un but contre la Jordanie, le Cap-Vert et l’Égypte.

Or le règlement FIFA du Soulier d’or ne se fonde pas uniquement sur le nombre de buts : il prévoit des critères de départage afin d’éviter un partage du trophée.

Le premier critère est le nombre de passes décisives, puis, en cas d’égalité, le nombre de minutes jouées.

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Les passes décisives donnent l’avantage à Mbappé

Mbappé, tenant du titre, compte actuellement trois passes décisives contre une seule pour Messi, ce qui lui confère officiellement la première place du classement des buteurs pour l’instant.

Côté temps de jeu, le capitaine français totalise 518 minutes dans le tournoi, contre seulement 410 pour le capitaine argentin.

Comment Messi peut-il reprendre la tête ?

Il peut encore reprendre la première place lors du quart de finale face à la Suisse.

La star argentine prendrait la tête du classement s’il parvenait à marquer un but ou à en créer deux au cours de la rencontre, ce qui lui permettrait d’égaler Mbappé au nombre de passes décisives tout en conservant l’avantage d’avoir disputé moins de minutes.

Toutefois, ce scénario pourrait évoluer en cas de prolongation, car des minutes supplémentaires au compteur de Messi viendraient modifier le critère de départage.