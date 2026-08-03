L'avenir de l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, est considéré comme l'une des principales histoires du mercato estival, depuis qu'il a exprimé son désir de quitter les Colchoneros cet été pour réaliser son rêve.

De nombreux rapports de presse ont indiqué ces derniers temps qu'Alvarez souhaite rejoindre le Barça, qui cherche un avant-centre pour compenser le départ du Polonais Robert Lewandowski.

Le journal « Marca » a rapporté qu'Alvarez a repris contact avec l'Atlético Madrid, afin de commencer le programme d'entraînement personnel spécialement conçu pour chaque international.

Ainsi, Alvarez, actuellement en vacances, passera les derniers jours de ses congés en respectant les consignes établies par l'Atlético avant de reprendre les entraînements le 10 du mois en cours et de rejoindre l'équipe.

Le journal a évoqué l'impatience de l'Atlético Madrid face aux tactiques employées pour convaincre l'attaquant argentin de rester au Camp Nou, ce qui a finalement conduit au dépôt d'une plainte auprès de la Fédération espagnole de football et de la Fédération internationale de football (FIFA). Et après que Miguel Ángel Gil a déclaré publiquement qu'il n'accepterait aucune offre du Barça, la situation d'Alvarez est devenue extrêmement compliquée.

Alvarez se retrouve désormais devant deux options : soit rester à l'Atlético et affronter la colère de ses supporters en raison de ce qu'il a considéré comme une insulte, soit se présenter à la direction du club avec une offre venue de l'étranger (après son expérience à Manchester City, la Premier League ne figure plus parmi ses options préférées ; rester en Liga était sa destination privilégiée), une offre susceptible de changer la position du club, opposé à sa vente.

Certaines spéculations évoquent la possibilité qu'Alvarez commette un acte de défi qui pourrait le pousser à s'absenter des entraînements. Cette méthode de pression extrême n'est pas totalement à exclure, compte tenu des conseils que l'attaquant a reçus de ses agents concernant la gestion de ce risque.

Cependant, le fait qu'il ait indiqué qu'il allait commencer à suivre les consignes d'entraînement de l'Atlético Madrid (puisqu'il s'entraîne depuis son lieu de vacances depuis le samedi 1er août) laisse penser que son retour se fera de manière naturelle.

Une autre question demeurera : comment l'échec de son transfert au Barça influera-t-il sur ses performances, d'autant plus que personne à l'Atlético Madrid ne doute que le comportement de Julian restera exemplaire et professionnel, comme il l'a été dès son premier jour au sein de l'équipe.

Et malgré la volonté de l'Atlético de tourner la page du différend et de voir Julian continuer à porter le maillot rouge et blanc de l'équipe, le flou continuera d'entourer l'affaire, surtout si une offre alléchante de la Premier League parvient au stade Wanda Metropolitano, ce qui pourrait contraindre le club à revoir sa décision de conserver sa star, tandis que l'attaquant persiste à considérer que le transfert est ce qu'il y a de mieux pour son avenir.

Ainsi, au milieu de toute cette incertitude, la seule chose certaine est que « l'Araignée » s'entraîne bel et bien, quoique à distance, sous la supervision de l'Atlético.