La soirée de clôture de la saison régulière de la MLS n'a pas été parfaite pour Lionel Messi, qui a vu l'Inter Miami laisser filer un avantage de trois buts sur sa propre pelouse. La star argentine en est toutefois sortie avec un nouvel exploit historique, en réalisant une performance qu'aucun joueur n'avait jamais accomplie dans l'histoire de la compétition.

Malgré son incapacité à trouver le chemin des filets face au Charlotte FC, il a conclu la saison 2026 en tête du classement des buteurs avec 26 buts, remportant ainsi le Soulier d'or pour la deuxième fois consécutive, après en avoir inscrit 29 la saison dernière.

Grâce à cet exploit, le joueur de 39 ans est devenu le premier joueur de l'histoire de la MLS à remporter le Soulier d'or lors de deux saisons consécutives, un accomplissement historique sans précédent. Il est également devenu le sixième joueur à décrocher cette distinction plus d'une fois.

La supériorité offensive de Messi ne reposait pas sur les penalties, puisqu'il a inscrit 25 buts dans le jeu, contre un seul sur penalty, réalisant ainsi le deuxième meilleur total de buts non issus de penalties sur une seule saison dans l'histoire de la compétition, derrière son précédent record de 28 buts en 2025.

Il a par ailleurs terminé la saison avec 17 passes décisives, portant le total de ses contributions offensives à 43, en tête de cette catégorie également, après être devenu le premier joueur de l'histoire de la MLS à enregistrer au moins 40 contributions offensives lors de deux saisons consécutives.

Un but refusé avant la révolte de Miami

La rencontre au « No Stadium » a connu un scénario palpitant dès les premières minutes. Charlotte a cru ouvrir le score à la 4e minute par l'intermédiaire de Liel Abada, mais l'arbitre a annulé le but après consultation de la VAR, en raison d'une main sur Aiden Tokhlamati au début de l'action.

L'Inter Miami a échappé au retard et a profité de la situation pour prendre l'avantage à la 14e minute grâce à Ian Fray, qui a suivi un ballon repoussé dans la surface de réparation à la suite d'un corner.

À la 33e minute, l'influence de Messi s'est à nouveau manifestée : il a tiré un corner que Germán Bertrami a dévié de la tête vers le but, avant que Luis Suárez ne le pousse au fond des filets.

Trois minutes avant la fin de la première période, Rodrigo De Paul a ajouté le troisième but d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, permettant à l'Inter Miami de terminer la première mi-temps avec trois buts d'avance.

Mais ce qui s'est passé après la pause a complètement renversé le match.

5 minutes qui ont remis Charlotte dans le match

Charlotte a abordé la seconde période avec un tout autre visage et a réussi à réduire l'écart à la 50e minute, lorsque Liel Abada a converti un centre de Tyger Smalls dans les filets.

L'équipe visiteuse n'a pas attendu longtemps, puisque Abada est revenu seulement 5 minutes plus tard pour inscrire son deuxième but personnel, après un une-deux avec Pep Biel, avant de décocher une frappe précise dans le coin opposé.

Messi a bien failli briser les espoirs de retour de Charlotte, en tentant un lob par-dessus le gardien, mais le défenseur Henry Kessler a dégagé le ballon sur la ligne de but.

Alors que l'Inter Miami tentait de préserver son avance, Charlotte a profité de la confusion défensive, et le moment décisif est survenu à la 90e minute, lorsqu'une frappe de Smalls a été repoussée par le poteau et a trouvé Rodolfo Oloko, qui l'a logée au fond des filets, parachevant ainsi la remontée.

Messi n'a pas baissé les bras et a bien failli arracher la victoire dans le temps additionnel d'une frappe qui s'est écrasée sur le poteau, mais le match s'est terminé sur un score nul de 3-3.

Un scénario qui se répète : un souvenir douloureux face à Orlando

Laisser filer un avantage de trois buts n'a pas été un incident exceptionnel pour l'Inter Miami au cours de la saison 2026. L'équipe a vécu un scénario encore plus cruel le 2 mai dernier, lorsqu'elle menait de trois buts face à l'Orlando City au cours des 33 premières minutes, avant de perdre le match sur le score de 3-4.

Cette rencontre a été marquée par une performance remarquable de Martín Ojeda, auteur d'un triplé, après qu'Orlando a entamé sa remontée par un but avant la fin de la première mi-temps, puis en a ajouté deux autres en seconde période, avant que Tyrese Spicer n'arrache le but de la victoire à la 93e minute.

La remontée d'Orlando a également été historique, puisqu'il est devenu la quatrième équipe seulement de l'histoire de la MLS à réussir à remporter un match après avoir été menée de trois buts, et la première depuis 2018.

Ainsi, le match nul de Charlotte a remis au premier plan un problème défensif préoccupant pour l'Inter Miami, qui a laissé filer pour la deuxième fois de la saison un avantage de trois buts sur sa propre pelouse, même s'il a cette fois évité la défaite.

Messi vise un autre exploit en phase finale

Malgré le match nul, l'Inter Miami a terminé la saison régulière à la deuxième place de la Conférence Est avec 60 points, après avoir profité de la défaite de la Nouvelle-Angleterre face à Orlando sur le score de 1-0.

L'équipe de Messi entamera son parcours en phase finale par une confrontation face au Columbus Crew, septième, dans le cadre de la série du premier tour qui se joue au meilleur des trois matchs.

De son côté, Nashville a arraché la première place de la Conférence Est en portant son total à 77 points, après sa victoire sur Cincinnati sur le score de 2-0, battant le précédent record du plus grand nombre de points en une saison régulière, détenu par l'Inter Miami avec 74 points en 2024.