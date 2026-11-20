Barcelone s'accroche à la piste Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, malgré des exigences financières pouvant atteindre 70 millions d'euros, les doutes sur sa compatibilité avec le système de jeu de l'entraîneur Hans Flick et l'intérêt grandissant de Chelsea pour le défenseur italien.
Selon des informations de presse, Barcelone prévoit de tenir de nouvelles réunions pour étudier une éventuelle arrivée de Bastoni, le club catalan restant déterminé à obtenir sa signature malgré les obstacles qui freinent la conclusion du dossier.
Le défenseur de l'Inter Milan figure en tête des priorités de Barcelone depuis plusieurs années, et le club catalan avait intensifié ses démarches pour le recruter lors du dernier mercato estival, avant de se heurter à un refus catégorique du club italien.
Le contrat de Bastoni avec l'Inter Milan court jusqu'en juin 2028. Si des discussions existent entre les deux parties en vue d'une prolongation, elles n'ont abouti à aucun accord pour l'instant et avancent à un rythme très lent.
Ces derniers jours, plusieurs informations faisaient état d'un intérêt en baisse de Barcelone pour Bastoni, l'entraîneur Hans Flick n'étant pas convaincu de sa capacité à s'adapter à un système reposant sur une défense à quatre.
Mais le journaliste Sascha Tavolieri, correspondant de « Sky Sports », ainsi que Matteo Moretto, sur la chaîne YouTube en italien de Fabrizio Romano, ont assuré que Barcelone souhaitait toujours recruter le défenseur italien et prévoyait de nouvelles réunions pour discuter du dossier.
L'Inter Milan réclame toujours 70 millions d'euros pour céder Bastoni, alors même que son contrat s'apprête à entrer dans sa dernière année.
Le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hans Flick devraient faire le point sur la situation prochainement, avant de prendre une décision définitive quant à une nouvelle tentative pour recruter le joueur la saison prochaine.
Le dernier mercato estival représentait le moment le plus propice à un départ de Bastoni de San Siro, d'autant qu'il traversait alors une période difficile, marquée par une série de polémiques et de critiques, dont un carton rouge reçu face à la Bosnie-Herzégovine lors du barrage qualificatif pour la Coupe du monde.
Mais le défenseur italien a depuis retrouvé une grande partie de son éclat, en remportant avec l'Inter Milan le doublé championnat d'Italie-Coupe d'Italie, et il est parvenu à redorer en partie son image en sélection.
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Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom
* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso
* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs
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