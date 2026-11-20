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Barcelone s'accroche à la piste Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, malgré des exigences financières pouvant atteindre 70 millions d'euros, les doutes sur sa compatibilité avec le système de jeu de l'entraîneur Hans Flick et l'intérêt grandissant de Chelsea pour le défenseur italien.

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Selon des informations de presse, Barcelone prévoit de tenir de nouvelles réunions pour étudier une éventuelle arrivée de Bastoni, le club catalan restant déterminé à obtenir sa signature malgré les obstacles qui freinent la conclusion du dossier.

Le défenseur de l'Inter Milan figure en tête des priorités de Barcelone depuis plusieurs années, et le club catalan avait intensifié ses démarches pour le recruter lors du dernier mercato estival, avant de se heurter à un refus catégorique du club italien.

Le contrat de Bastoni avec l'Inter Milan court jusqu'en juin 2028. Si des discussions existent entre les deux parties en vue d'une prolongation, elles n'ont abouti à aucun accord pour l'instant et avancent à un rythme très lent.

Ces derniers jours, plusieurs informations faisaient état d'un intérêt en baisse de Barcelone pour Bastoni, l'entraîneur Hans Flick n'étant pas convaincu de sa capacité à s'adapter à un système reposant sur une défense à quatre.

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Mais le journaliste Sascha Tavolieri, correspondant de « Sky Sports », ainsi que Matteo Moretto, sur la chaîne YouTube en italien de Fabrizio Romano, ont assuré que Barcelone souhaitait toujours recruter le défenseur italien et prévoyait de nouvelles réunions pour discuter du dossier.

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L'Inter Milan réclame toujours 70 millions d'euros pour céder Bastoni, alors même que son contrat s'apprête à entrer dans sa dernière année.

Le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hans Flick devraient faire le point sur la situation prochainement, avant de prendre une décision définitive quant à une nouvelle tentative pour recruter le joueur la saison prochaine.

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Le dernier mercato estival représentait le moment le plus propice à un départ de Bastoni de San Siro, d'autant qu'il traversait alors une période difficile, marquée par une série de polémiques et de critiques, dont un carton rouge reçu face à la Bosnie-Herzégovine lors du barrage qualificatif pour la Coupe du monde.

Mais le défenseur italien a depuis retrouvé une grande partie de son éclat, en remportant avec l'Inter Milan le doublé championnat d'Italie-Coupe d'Italie, et il est parvenu à redorer en partie son image en sélection.